Samsung Galaxy S22: video og bilder avslørt av de tre modellene

De neste månedene lover mye for Samsung. Vi snakker spesielt rullende og glidende skillevegger og lanseringen av Galaxy S22-serien. En forventet presentasjon innen januar 2022 som fremveksten av sammenleggbare smarttelefoner signere slutten av Galaxy Note. Og idag, Videoer og bilder vises på nettet for de ulike avanserte modellene. Husk at vi står overfor beskyttelser som avslører designet på telefonene: Galaxy S22, Galaxy S22 Plus og Galaxy S22 Ultra. Bildene viser at bakdesignen til forgjengerne er bevart bortsett fra kameramodulen (oppdatert med en ny 50 megapiksel sensor og en 10 megapiksel telelinse med 3x optisk zoom).

Det er Ice Universe, en kjent lekkasje innen telefoniverdenen, som deler videoen som presenterer den forskjellige Galaxy S22 i tillegg til bildene ovenfor. Vi kan også se at Galaxy S22 Ultra ligner mye på Galaxy Note. Samsung Vil du dra nytte av denne premiummodellen til å definitivt tegne en linje på en smarttelefon som gradvis erstattes av Galaxy Z Fold? Husk at Galaxy S22 Ultra vil ha en 6,8-tommers skjerm sammenlignet med 6,55-tommeren til Plus-modellen.

Det er også snakk om et sted å huse S-Pen-pennen. Men vi kan aldri si det nok, vi må ta disse lekkasjene med en klype salt, selv om sannheten deres virker sannsynlig for oss.