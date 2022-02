Samsung Galaxy S22, Xiaomi 12, Huawei P50 Pro og Samsung Galaxy S21 FE 5G

Hvis 2021 var et interessant år, har 2022 allerede fått en god start med ankomsten på markedet av spesielt bemerkelsesverdige nye smarttelefoner, inkludert fotomesteren, Huawei P50 Pro, Samsung-mobilen designet for fans, Galaxy S21 FE 5G , toppen av utvalget til den sørkoreanske produsenten, Galaxy S22 og en mobil tilgjengelig, for nå i Kina, men som kommer veldig snart, Xiaomi 12. Men, hva er egentlig ditt? Her er noen komparative svar for å hjelpe deg med ditt valg.

Som vi nevnte i introduksjonen, kan hver mobil ha en spesifikk bruk, men husk at de alle tilbyr høy nok ytelse til at du kan nyte ditt digitale liv med full trygghet. La oss starte med utformingen av enhetene siden de har litt forskjellige former, selv om vi foretrekker modellen Huawei P50 Pro som gir spesielt fine linjer, spesielt takket være den buede skjermen. Xiaomi 12 fortjener det heller ikke, mens Samsung Galaxy S22 bruker samme design som forgjengeren, men mindre avrundet, som Galaxy S21 FE 5G. Av de fire telefonene sammenlignet i dag, er det den letteste Galaxy S22 med 168 gram på skalaen sammenlignet med 177 gram for Galaxy S21 FE 5G, 180 gram for Xiaomi 12 og 195 gram for Huawei P50 Pro. tynneste mobilen Galaxy S22 med 7,6 mm tykkelse.

Hvilken er den mest effektive?

Hvis du søker makt, er det mot ham. Xiaomi 12 du må gå siden den integrerer det kraftigste brikkesettet for øyeblikket for Android-smarttelefoner, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 etterfulgt av Galaxy S22 med Samsung Exynos 2200 Soc, deretter av Galaxy S21 FE 5G som innebygger en Snapdragon 888-prosessor og til slutt med Huawei P50 Pro som arver en Snapdragon 888-brikke, men 4G-versjon. Galaxy S21 FE 5G tilbys med 6 GB, men en versjon med 8 GB RAM er også tilgjengelig. Dette er samme mengde RAM som er installert i andre smarttelefoner. De tilbyr minimum 128 GB lagringsplass bortsett fra Huawei, som starter på 256 GB med mulighet for å sette inn et minnekort i Huawei NM Card proprietære format, som andre mobiler ikke tilbyr. Huawei P50 Pro kan støtte lading på 66 watt for 4360 mAh-batteriet, noe som også er tilfellet for Xiaomi 12 på 4500 mAh-batteriet, mens Samsungs er begrenset til 25 watt for 4500 mAh-batteriet. Galaxy S21 FE 5G og 3700 mAh. for Galaxy S22. De kan alle lades opp trådløst, men heller ikke i samme hastighet: 50 watt for Huawei P50 Pro og Xiaomi 12 mot 15 watt for Samsung.

skjermer av høy kvalitet

Den mest bemerkelsesverdige skjermen etter vår mening er kanskje den til Xiaomi 12. Med en diagonal på 6,28 tommer er den buet på et AMOLED-panel oppdatert på 120 Hz og kompatibel med HDR10+ og Dolby Vision-formatene, ideelt for å se serier. Berøringssamplingsfrekvensen, nyttig for videospill, er 480 Hz. Samsung Galaxy S21 FE 5G den måler også 6,4 tommer på et 120Hz AMOLED-panel med støtte for HDR10+. Det samme gjelder Galaxy S22 i en 6,1-tommers diagonal, denne gangen. Men den største skjermen er den til Huawei P50 Pro som måler 6,6 tommer ved 120 Hz med en berøringssamplingsfrekvens på 300 Hz (240 Hz for Samsung) kompatibel med HDR og tilbyr bedre definisjon, 1228×2700 piksler, det vil si bedre lesbarhet. De er alle 5G og tilbyr Wi-Fi 6. Fingeravtrykkleseren er under skjermen. De er alle vanntette. I Xiaomi 12 er det en infrarød sender for å gjøre den om til en universell fjernkontroll.

Hvilken tar de vakreste bildene?

Til slutt, i den fotografiske delen, er det Huawei P50 Pro som gir de beste bildene, ifølge det uavhengige laboratoriet DxOMark, og plasserer den som den første fototelefonen i verden. Teknisk sett er den utstyrt med en 50-megapiksel hovedsensor med en 40-megapiksel monokrom sensor, en 13-megapiksel linse og en 64-megapiksel teleobjektiv med 3,5x optisk zoom. Det er en 13-megapiksel sensor installert foran. Xiaomi 12 skal være den andre mobilen i fotografisk kvalitet med sin 50 megapiksel hovedsensor, 13 megapiksler vidvinkelsensor og 5 megapiksler makrolinse mens en 32 megapiksel sensor er installert foran. de Galaxy S22 Den bruker en 50 megapikslers sensor ledsaget av en 12 megapikslers vidvinkelsensor og en stabilisert 10 megapikslers teleobjektiv som tillater 3x optisk zoom. Samsung Galaxy S21 FE 5G kommer med to 12 megapikslers sensorer på baksiden, et 8 megapiksel objektiv og en 32 megapiksel sensor foran.