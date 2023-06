Samsung Galaxy S23-brukere vil kunne oppleve One UI 6.0 innen utgangen av juli 2023

Googles siste forhåndsvisning, Android 14 – sa tredje betaversjon til piksel Jeg vil være den første til å skryte»PlattformstabilitetSom et resultat hevder Samsung-bloggere nå at dette er nok et tegn på at Samsung er klar til å gi ut sin egen første One UI beta-bygg basert på den store OS-oppdateringen. OS-oppgradering.

Utstyrsprodusenten ble observert forberede seg Et 6 brukergrensesnitt i oppdateringer til noen av appene sine, noe som tyder på at et nytt betaprogram er under arbeid for nyere flaggskipsmarttelefoner. Det forventes å nå Galaxy S23, S23+ OG S23 Ultra for den tredje uken i juli 2023.

På den annen side så S22-serien sin første versjon One UI 5 beta i løpet av den første uken i august 2022. Samsungs tilsynelatende fartsfylte programvareutviklingsplaner kan også samsvare med en relativt tidlig Galaxy Pakket ut i slutten av juli 2023. I mellomtiden kan de som er interessert i S23-serien kan forberede seg til den eventuelle første begivenheten Android 14 sjekke Samsung Members-appen for nødvendige oppdateringer.

