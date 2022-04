Samsung Galaxy Z Fold4: oppdatering om de første ryktene

Bare noen måneder unna lanseringen, forutsatt at den vil bli avduket i løpet av sommeren, forårsaker det koreanske merkets neste sammenleggbare smarttelefon mye blekk på nettet. Navneendring, kraftigere brikke, kraftigere kamera, nytt hengsel… Vi tar oversikt over alle ryktene om Samsungs fremtidige Galaxy Z Fold4!

Flere og flere sammenleggbare smarttelefoner av forskjellige merker kommer inn på markedet. Men kongen på dette feltet er fortsatt dens pioner: Samsung. Så alle øyne retter seg naturlig mot Chaebol for å finne ut hvilke neste modeller han vil finne på for oss. En Galaxy Z Fold4 og en Galaxy Z Flip4, a priori, som vi håper å se lande i løpet av sommeren, når produsenten tradisjonelt formaliserer disse produktene. Men selv om vi må vente noen måneder til for å oppdage dem, florerer det allerede rykter om det. I dag er det den store modellen, som åpner som en bok, som interesserer oss. Kort oppsummering av ryktene.

Mot en navneendring for hele sortimentet?

La oss starte med et dumt spørsmål: vil Galaxy Z Fold4 bære dette navnet? Spørsmålet oppstår faktisk av en enkel (og trist) grunn. Samsung kan bestemme seg for å permanent eliminere «Z» fra hele spekteret av sammenleggbare smarttelefoner, har dette brevet blitt et symbol på støtte til den russiske hæren i den nåværende konteksten av krigen i Ukraina. Endringen har allerede blitt lagt merke til i noen østlige land, der de siste generasjonene av Samsung foldeenheter nå vises på merkets offisielle nettside under navnene Galaxy Fold3 5G Galaxy Flip3 5G. Lanseringen av fjerde generasjon kan derfor være en mulighet til å generalisere dette nye navnet i hele sortimentet, på internasjonalt nivå. Spesielt siden, som en påminnelse, den koreanske produsentens første sammenleggbare smarttelefon allerede ble kalt Galaxy Fold.

En kraftigere brikke enn den i Galaxy S22?

La oss nå gå videre til de mer tekniske ryktene. Med først og fremst en lyd fra korridoren over hjertet av det vakre, bokstavelig talt. Det ryktes at den kommende Galaxy (Z) Fold4 kan dra nytte av en kraftigere brikke enn Samsungs nylige flaggskip som ble introdusert i februar i fjor, Galaxy S22. Eller i det minste en kraftigere brikke enn Galaxy S22 som markedsføres i Europa… For som en påminnelse, når det gjelder dens flaggskip, det koreanske merket legger ikke alle i samme kurv. Videre, mens enheten drar nytte av den kraftige Snapdragon 8 Gen 1 SoC i USA, må vi i Europa nøye oss med Samsungs mindre effektive interne brikke, Exynos 2200.

Men den gode nyheten for fans av sammenleggbare smarttelefoner er at Samsung ikke skiller seg ut for sine sammenleggbare modeller. Derfor er Galaxy Z Fold3 og Galaxy Z Flip3 utstyrt med en Snapdragon 888, over hele verden. Og logisk sett burde deres etterfølgere ta i bruk den nye Snapdragon 8 Gen 1. Enda bedre, ifølge lekkasjeren Ice Universe, kan Fold4 og Flip4 bære en enda kraftigere Qualcomm-brikke: Snapdragon 8 Gen 1 Plus, enn den vi forventer skal oppdage. i de kommende månedene…

Et bedre kamera i neste Fold4?

La oss gå videre til et emne som mest sannsynlig vil interessere spirende fotografer i det minste. det spesialiserte nettstedet galaktisk klubb Faktisk har han nylig gitt en ny presisjon på fotomodulen til neste Galaxy (Z) Fold4. Basert på dette kan enheten ta i bruk samme teleobjektiv som den nylige Galaxy S22-serien. Som ville være gode nyheter, vel vitende om at Galaxy Z Fold3 var en 12MP-sensor med 2x optisk zoom. Der ville vi hatt en litt lavere oppløsning, 10 Mpx, men en mye bedre optisk zoom, 3x.

Resten, galaktisk klubb spesifiserer at den ikke har informasjon om de to andre bakre kameralinsene, som kan forbli som i forrige generasjon, det vil si en 50 Mpx vidvinkel og en 12 Mpx ultravidvinkel. Og hva med selfie-kameraer? Som en påminnelse har Galaxy Z Fold3 to: en 10 Mpx på den ytre skjermen, og en 4 Mpx på den indre skjermen, som er en «usynlig» sensor, skjult under platen. Imidlertid er ytelsen fortsatt ikke helt overbevisende, så vil Samsung klare å gjøre det bedre på dette tidspunktet?

Et nytt hengsel for den berømte sammenleggbare smarttelefonen?

Sist men ikke minst, det mest overraskende ryktet de siste dagene: Planlegger Samsung en redesign av designet til sin berømte sammenleggbare smarttelefon? Ifølge informasjon fra koreanske medier ETNewsinformert av våre kolleger phoneandroid, ville Chaebolen ha funnet en ny løsning for åpningen av Galaxy (Z) Fold, på nivå med hengslet. Selv om den består av to separate deler i Galaxy Z Fold3, kan etterfølgeren ha bare én. Noe som ville gjøre den tynnere og lettere, så gode nyheter. Fremfor alt fordi, forresten, siden dette innebærer en reduksjon i antall deler som utgjør den dyrebare varen, kan dette kanskje tillate et lite prisfall…

Selvfølgelig er ingenting av dette mindre sikkert, da de bare er rykter for øyeblikket. For å være sikker, og for å vite hva denne fremtidige Galaxy (Z) Fold4 virkelig vil ha å tilby, må vi vente til den offisielle presentasjonen av Samsung. Skal fortsette.

Kilder: geek journal, frandroid, phoneandroid, galaktisk klubb