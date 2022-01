Samsung, Google, Xiaomi og Apple!

2021 markerte lanseringen av Samsung Galaxy Z Flip3 og Samsung Galaxy Z Fold3, Google Pixel 6 Pro, Xiaomi 11T Pro og iPhone 13 Pro, blant mange andre bemerkelsesverdige smarttelefoner. Her er de mest bemerkelsesverdige elementene for hver av dem.

Som tidligere år har Smarttelefonprodusenter De streber etter å levere attraktive mobiltelefoner med så mange teknologier som mulig, og 2021 er intet unntak. Siden hver har sine fordeler, ulemper og bruksområder, er det ikke et spørsmål om å si hvilken som egentlig er den viktigste. Noen få modeller skiller seg imidlertid ut, spesielt takket være teknologiske innovasjoner.

Samsung teknologiutstilling for sammenleggbare smarttelefoner

Fremst blant disse er Samsungs sammenleggbare smarttelefoner Galaxy Z Fold3 Og dette Galaxy Z Flip3. Fold 3 gir en to-boklignende åpen følelse 120 Hz HDR10 + AMOLED-skjermer Meget høy kvalitet og en av dem skjuler kameraet under skjermen. De er helt vanntette og spesielt sterke. Fold3 støtter også bruken av S Pen Fold Edition-pennen for ergonomisk bruk. Den er kraftig nok til å tilby en bedre Android-opplevelse som Flip3 med en litt annen design da den åpner på en horisontal akse denne gangen. I likhet med de gamle GlamShell-mobilene er Flip3 Pocket rask og spesielt kompakt.

iPhone 13 Pro, full av kraft og bilde-/videokvalitet

L ‘iPhone 13 Pro For eksempel, mens Apple-merket fortsatt mangler andre funksjoner som Player d-fingeravtrykket, hever det igjen standarden for å konkurrere når det gjelder kraft og bildekvalitet. Det veier opp for det ved å tilby integreringen av iPhone 13 Ny Apple A15-brikke Helt ny over-the-top bionic Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Planlagt for avanserte smarttelefoner i 2022. Siden vi er en av de beste mobilrangeringene på markedet i dette området, kan vi alltid stole på de vakreste bildene, og gir ProRes-videofunksjonalitet for den komplette postproduksjonsbehandlingen for å lage ekte filmer i år. . iPhone 13 kan skryte av en bedre Dolby Vision-kompatibel skjerm.

Xiaomi 11T Pro, Lad opp innen 20 minutter

Det var det samme da Xiaomi 11T Pro Med sitt 10-bits 120Hz AMOLED-panel som kan støtte HDR10 + standard diagonal på 6,67 tommer. Men hvis den siste Xiaomi-skjermen er betydelig, kan vi også legge merke til at boksen har det første batterisystemet som er i stand til å håndtere 120 watt strøm levert av produsenten. I tillegg til å gi trådløs lading og omvendt lading, kan mobilen lades på cirka 20 minutter, noe som gjør at vi bruker mindre tid ved siden av et uttak og gjør andre ting. Ved å bruke Snapdragon 888-brikken med 8 GB RAM, misunner ikke Xiaomi 11T Pro de beste.

Google Pixel 6 Pro, med delt design, men veldig vakre bilder

Til slutt, den Google Pixel 6 Pro Den overrasker sin verden med sin delte design med en stolpe med fotosensorer over hele ryggen. Den skiller seg ut ved å tilby en helt ny brikke utviklet i samarbeid med Samsung, og ønsker dermed både å redusere Qualcomms avhengighet, men også bedre kontrollere brikkesett/programvareinteraksjoner for å forbedre funksjonalitet og system. For bilder kan vi stole på den beste kvaliteten 4x optisk zoom og bildebehandling for å rangere blant årets beste kameraer. Bilder som er mye verdsatt ecran AMOLED 120 Hz 1440×3120 piksler. Selv om den støtter både trådløs og omvendt lading, kan den eneste ulempen være at den ikke har nok hastighet sammenlignet med konkurrentene.