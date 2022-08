Samsung har lansert sine nye sammenleggbare smarttelefoner

Samsung avduket sine nye sammenleggbare smarttelefonmodeller rett før skoleårets start.

Den koreanske produsenten hadde organisert et online-arrangement for å lansere sine to nye sammenleggbare modeller, Galaxy Z Fold 4 og Galaxy Z Flip 4.

Galaxy Z Fold 4, Foldingens Rolls-Royce

Den første er en mer avansert modell, også veldig attraktiv, med skjermen som lukkes og åpnes sidelengs, og praktisk talt dobler visningsområdet. Imidlertid er den mye tykkere, tyngre og bulkere enn en tradisjonell smarttelefon. Den gode nyheten er at hvis formelen ikke overbeviste oss fullt ut tidligere på grunn av programvaredelen, har Samsung tatt ansvar igjen denne gangen med en stor innovasjon: Android-grensesnittet passer endelig perfekt til denne utvidede skjermen, og med god grunn. Det er en tilpasset versjon av programvaren kalt Android 12L.

«Den nye oppgavelinjen gir en PC-lignende layout for enkel tilgang til favorittappene og nyeste appene dine.» Samsung forklarer. Brukeren kan bytte mellom applikasjoner veldig enkelt. Programvaren er virkelig designet for å forbedre multitasking. «Du kan umiddelbart bytte fra en fullskjermsapp til et popup-vindu eller dele skjermen i to for multitasking-muligheter.» Samsung går imidlertid enda lenger, Google-apper som Chrome og Gmail støtter det Dra og slippSå brukere kan raskt kopiere og lime inn linker, bilder og mer fra en app til en annen.

Når den først er utplassert med sin 7,6-tommers skjerm, er Fold 4 en veritabel jugger som praktisk talt overser nettbrettsiden. Når det gjelder spesifikasjoner, har Samsung gått helt ut og tilbudt en veldig kraftig enhet som ikke har noe å misunne andre high-end-modeller. Den har en 120 Hz AMOLED-skjerm, en veldig kraftig 50 megapikslers sensor, et 30x-objektiv, en veldig kraftig Snapdragon 8+ Gen 1-prosessor og mye minne – 12 GB RAM og 256 GB lagringsplass som standard. Vær imidlertid forsiktig, som vi sa ovenfor, vekten forblir den samme: 263 gram.

Og så er det selvfølgelig prisen. 1799€ for 256GB-modellen, 1919€ for 512GB og 2159€ for 1TB.

Galaxy Flip 4 er kjæresten til influencere

Hvis Fold 4 fanger oppmerksomheten, vil de fleste kjøpere gå for Flip 4, kanskje litt mindre «wow» og mindre praktisk i hverdagen, men mer stilig. Konseptet forblir det samme: det er en smarttelefon som brettes, men denne gangen vertikalt. Så det er ingen utvidet skjerm, og nødvendigvis et mindre fremhevet «produktivitet»-aspekt, men på den annen side et veldig attraktivt kompakt utseende, spesielt for unge mennesker.

Fremfor alt har Flip 4 den enorme fordelen av å være mer tilgjengelig enn sin storebror. Den vil selges fra € 1099 for 128 GB-modellen. Det er dyrt, men «tilgjengelig».

Sammenlignet med forrige modell er det ingen stor endring. Samsung var fornøyd med å forbedre komponentene ved å forbedre prosessen betydelig. Den største forbedringen innen fotografering er den 65 % lysere sensoren ifølge Samsung. Samsung benyttet anledningen til å øke enhetens autonomi og forbedre motstanden og soliditeten. Brukeren kan – endelig – tilpasse den lille frontskjermen på smarttelefonen med forskjellige temaer.

