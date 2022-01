Samsung introduserer MICRO LED, Neo QLED og Lifestyle TVer – Samsungs globale nyhetsrom

Det siste innen bildekvalitet, lydteknologi og smarte funksjoner

Bredt utvalg av tilbehør tillater ytterligere tilpasning for en personlig lyd- og videoopplevelse

Samsung introduserer sine nye MICRO LED, Neo QLED og Lifestyle TV-er i forkant av Consumer Electronics Show 2022. Med sine siste nyvinninger innen grafikk og lydkvalitet, flere skjermalternativer, tilpassbart tilbehør og et oppdatert grensesnitt. Nivå tilpassede opplevelser.

MICRO LED: toppen av skjermteknologi

Takket være Samsungs neste generasjons skjerm, tilbyr MICRO LED TV uovertruffen bildekvalitet med 25 millioner mikrometer store lysdioder De produserer lys og farger individuelt, og skaper en utrolig oppslukende opplevelse med imponerende dybde, livlige farger og et høyt nivå av klarhet og kontrast. Under CES 2022 vil Samsung presentere sin MICRO LED TV i tre forskjellige størrelser: 110, 99 og 89 tommer.

I tillegg til maskinvareinnovasjoner, støtter MICRO LED TV for 2022 en gråtonedybde på 20 biter. Med andre ord kan MICRO LED-modeller uttrykke hver eneste detalj i en scene så nøyaktig som mulig med en skala på 1 million av lysstyrke og fargenivåer for en ekte HDR-opplevelse. Denne TVen tilbyr også en fullfargeprofil. 100 % DCI og Adobe RGB, for imponerende og realistisk fargegjengivelse. Med sin oppslukende design takket være 99,99 % skjerm-til-kropp-forhold, tilbyr denne MICRO LED-TVen revolusjonerende ytelse.

Til slutt kommer MICRO LED TV med forbedret brukervennlighet og tilpasningsfunksjoner.

de Motekunst lar deg gjøre ethvert rom til et kunstgalleri. Velg og vis dine favoritt digitale kunstverk eller fotografier. Den nye MICRO LED-TVen gir deg to eksklusive multimedieverk av den anerkjente kunstneren og designeren Refik Anadol.

de Flere visninger lar deg se innhold fra fire forskjellige kilder samtidig , i utrolig 4K-oppløsning på opptil 120 bilder per sekund.

Dolby Atmos tilbyr deg en førsteklasses oppslukende lydopplevelse takket være front-, bak- og sidekanalhøyttalere for en imponerende flerdimensjonal lydopplevelse.

Neo QLED med Neo Quantum-prosessor og dynamisk lydopplevelse

Med prosessor Neo Quantum og dens siste nyvinninger innen bilde- og lydteknologi, Neo QLED TV 2022 tilbyr eksepsjonelt bilde og lyd. I år har Neo Quantum-prosessoren blitt forbedret og derfor viser TV-en enkelt 14-bits HDR-bilder.. Luminansskalaen går også opp til 16 384 nivåer, det vil si fire ganger mer enn før (4 096 nivåer).

Den nye teknologien Adaptiv lysform er avhengig av Neo Quantum-prosessoren for å analysere linjer, former og overflater for å kontrollere lysformen fra Quantum Mini LED-er, og forbedre lysstyrken og nøyaktigheten til alle former på skjermen. Samsung Neo QLED 2022 TV inkluderer også Ekte dybdeforsterker, en multi-intelligens bildekvalitetsalgoritme. Denne teknologiske utviklingen øker realismen ved å bestemme og behandle et objekt på skjermen mot bakgrunnen for å skape en følelse av dybde.

I tillegg kommer Samsung Neo QLED 2022 TV med EyeComfort, som automatisk tilpasser lysstyrken og fargen til skjermen basert på en innebygd lyssensor og dag/nattinformasjon. Hvis omgivelseslyset endres, reduserer skjermen gradvis lysmengden og gir varmere toner, og justerer nivåene for blått lys tilsvarende. Dette gjør seeropplevelsen din mer komfortabel i de mørkeste timene ved å redusere mengden blått lys som kan påvirke søvnkvaliteten.

Neo QLED TVs lydfunksjonalitet får også en stor oppdatering. Ved å utnytte Object Tracking Sound (OTS), som dirigerer lyden til å reise rundt i rommet som objektet på skjermen, vil de nye 2022-enhetene ha 3-lags teknologi. OTS Pro, med kraftige oppovervendte høyttalere for å lage luftbåren surroundlyd. Neo QLED 2022 TV tilbyr også en Dolby Atmos utrolig takket være flerkanalshøyttalerne arrangert på TV-en, som gir en dynamisk lydopplevelse som følger handlingen uansett hvor den skjer.

Prisvinnende livsstils-TVer med sømløs integrasjon av design og teknologi

Samsung Lifestyle 2022 TV-er integrerer sømløst design og teknologi for en unik personlig opplevelse. The Frame, The Sero og The Serif TV-er har nå en ny matt skjerm med antirefleks-, antirefleks- og anti-fingeravtrykkegenskaper, for den mest underholdende og komfortable seeropplevelsen. De nye matte skjermene på Samsung Lifestyle 2022-TV-er har mottatt tre UL (Underwriter Laboratories)-verifikasjoner: “Reflection Glare Free”, “Incomfort Glare Free” og “Disability Glare Free”.

Rammen Den tilbyr nå den mest realistiske kunstopplevelsen utenfor et museum takket være antirefleks- og lavrefleksteknologi, med en hevet matt skjerm. Det er også anti-fingeravtrykk og anti-flekker, slik at du kan nyte dine favorittkunstverk under de beste forhold. Rammen kommer i størrelser fra 32 til 85 tommer.

Serifen Den har også en matt overflate som passer perfekt til den matte skjermen, og forbedrer denne TVens ikoniske design for å gi den et førsteklasses utseende og følelse. Serif er tilgjengelig i størrelsene 43 til 65 tommer.

Seroen tilbyr en optimalisert seeropplevelse med sin nye matte skjerm, i stående og liggende modus. Den nye vertikale Multi View-funksjonen tar multitasking til neste nivå: brukere kan nå se forskjellig innhold øverst og nederst på skjermen eller søke etter informasjon på nettet mens de ser på en film eller dokumentar.

Nye apper og Smart Hub

Samsung 2022 smart-TVer har en ny Smart hub tillater oppdagelse og bevaring av innhold i sentrum av dine visningspreferanser. Denne nye Smart Hub guider brukere til favorittinnholdet deres eller hjelper dem å oppdage nye ting mens de bruker mindre tid på å søke. Smart Hub-startlinjen gjør det enkelt å bytte fra en kategori til en annen (media, spill og miljø).

Se sammen: Denne nye appen lar deg videochatte med venner og familie mens du ser på favorittprogrammene og -filmene dine.

Smart kalibrering: Denne funksjonen lar deg justere skjerminnstillingene for optimal bildekvalitet. Grunnleggende modus gir rask og enkel skjermjustering på 30 sekunder. Profesjonell modus optimerer skjermen for eksepsjonell bildekvalitet. For å gjøre dette trenger du omtrent ti minutter.

Bredt utvalg av tilbehør tilpasset etter behov og smak til hver bruker

2022-modellene har også et bredt utvalg av tilbehør for å tilpasse brukeropplevelsen. de veggfeste og gulvfeste med automatisk rotasjon arver vertikal seeropplevelse fra The Sero TV, for mobilvisning ved automatisk å rotere skjermenen.

For å fullføre dette tilbehøret har 2022-produkter en vertikalt grensesnitt, inkludert Smart Hub. Hvis du vil, kan du vise apper som YouTube og TikTok vertikalt, samt funksjoner som Ambient Mode + og Art Mode. Den nye roteringsknappen på fjernkontrollen lar deg rotere TV-en med bare ett klikk.

Videre med utvidede rammealternativer for The Frame og støtter flere posisjoner muraux ultrafins for alle fjernsyntoSamsungs 2022-skjermer tilbyr uendelige tilpasningsmuligheter.

Bryt lydbarrierene med den nyeste lydplanken

2022-lydplankeserien drar nytte av teknologioppdateringer for en enda mer oppslukende tredimensjonal lydopplevelse. Q symfoni, den karakteristiske surroundlydopplevelsen, har blitt forbedret med økt timing. Dette gjør at lydplanken og TV-høyttalerne fungerer sømløst med TV-høyttalerne, inkludert frontkanalhøyttalerne, for et stort og kraftig lydbilde.

Samsungs 2022 lydplanker har også Dolby Atmos³ trådløs tilkobling, en trådløs Smart TV-Soundbar-tilkobling som gjør at lydplanken og høyttalerne kan gi en utrolig lydopplevelse uten irriterende kabler.

Videre er HW-S800B en ultratynn lydplanke med en dybde på kun 1,6 tommer. Til tross for sin kompakte form, er lyden overraskende kraftig.

“Skjermens rolle har endret seg dramatisk de siste årene med fremskritt innen teknologi og leveringsmåter for underholdning. Bevæpnet med vår nye produktlinje tilbyr vi deg en fullstendig oppslukende og tilpassbar lyd- og videoopplevelse.” sa Johan Van Campenhout, TV-produktsjef hos Samsung Belgia. «Enten du er en kresne filmelsker, TV-fanatiker, gamer eller kunstelsker, tilbyr Samsung skreddersydde tilbud for å forbedre interiøret ditt. “



For mer informasjon, inkludert bilder eller videoer av produktene Samsung annonserte på CES 2022, besøk nettstedet news.samsung.com/global/ces-2022.

enKompatibel med The Frame 2022 TV-er og Neo QLED 4K / 8K-modeller opptil 65 tommer.

toGjelder alle 2022 TV-modeller fra 43 til 85 tommer unntatt Q80A og AU7000

3Kompatibel med Samsung QLED 2022 TV