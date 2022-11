Samsung kan lansere smarttelefonene sine 23. desember 2022

Som hvert år forbereder Samsung seg på å lansere nye avanserte smarttelefoner, men den koreanske giganten kan godt være foran spillet denne gangen sammenlignet med tidligere år.

For noen uker siden meldte vi det Samsung kan fremme lanseringsdatoen for sine neste smarttelefoner Eksklusiv Galaxy S23. Faktisk vet vi at Qualcomm vil presentere sin nye brikke Snapdragon 8 Gen 2 på en konferanse i midten av november, i stedet for tidlig i desember.

Derfor vil alle smarttelefonprodusenter ligge foran sin vanlige tidsplan, som vil tillate dem å slippe enhetene sine litt tidligere. Vi håper spesielt å ha kommet Xiaomi 13 i slutten av november, og Samsungs flaggskipserie kan raskt bli med en måned senere.

Galaxy S23 kan presenteres før jul

Tidligere på året, Galaxy S22, S22+ og S22 Ultra de ble omtalt på en Unpacked-konferanse 9. februar, før de kom i butikkene 25. februar. Samsung vil ikke vente et år med å presentere sin nye serieda disse endelig kunne introduseres rett før jul.

Nettopp, den koreanske operatøren KT publiserte et bilde av Galaxy S23 som avslører forhåndsbestillingsdatoene for Samsung-smarttelefoner. I denne kan vi lese at forhåndsbestillinger vil kjøre fra 23. desember 2022 til 5. januar 2023. Derfor kan vi tenke oss at smarttelefoner blir presenteres fra neste 23. desember (eller til og med dagen før), før den er tilgjengelig for alle i butikkene 6. januar 2023. Dette kan skuffe Galaxy S22-eiere, som vil se smarttelefonene deres erstattet mindre enn et år etter lanseringen.

Ved å lansere smarttelefonene sine de første dagene av januar, ville Samsung derfor ligge nesten halvannen måned foran sin vanlige timeplan. Den koreanske giganten kan ha klart å produsere smarttelefonene sine tidligere enn tidligere år, blant annet pga disse vil ikke være mye annerledes enn S22-ene Strøm. Den nye Snapdragon 8 Gen 2 skal være hovednyheten til alle modellene i serienmen Ultra-versjonen vil også dra nytte av en ny 200 MP fotosensor, som vil erstatte 108 MP-kameraet fra tidligere generasjoner.