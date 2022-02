Samsung kunngjør 2022 Neo QLED TV-serie i Europa – Samsung Newsroom UK

Tilgjengelig for forhåndsbestilling fra 14. mars

Nye Samsung Neo QLED-TVer vil være tilgjengelige for forhåndsbestilling fra 14. mars. Denne serien er basert på betydelige forbedringer i kvalitet og ytelse, fordelene med sofistikerte funksjoner og mange prisvinnende kolleksjoner det siste året..

QN900Bs helt nye sofistikerte serie, med størrelser fra 43 til 85 tommer, vil inneholde 5 serier som tilbyr skjermer for alle typer brukere.

Kvaliteten på den endelige filmen

Det er fantastiske funksjonsforbedringer i Samsung Neo QLED-serien. Quantum Mini LED-lyskilden er ytterligere forbedret med 14-bits HDR-kartlegging (som gir enda flere detaljer til mørkere og lysere bilder), mens Quantum Matrix-teknologien (med større presisjon styrer Samsungs eksklusive Mini LED-er) med bedre Shape Adaptive Lite for hver seer. La oss nyte øyeblikket med fantastiske detaljer.

Flott surroundlyd

Samsung Neo QLED TV-ene tilbyr kompromissløs, utmerket surroundlyd i sin klasse, og har flere retningsbestemte høyttalere og støtter for første gang Dolby Atmos-teknologi, og gir en virkelig dyp kinoopplevelse. Sammen med dette spranget i lydkvalitet inkluderer andre karakteristiske funksjoner Object Tracking Sound (OTS), som lar lyden bevege seg rundt i rommet mer samtidig enn objektet på skjermen. I hjertet av handlingen har du rett.

Mer enn TV

Med den forbedrede audiovisuelle opplevelsen har Samsungs smarte funksjoner blitt tatt til nye høyder for å gi brukerne enestående funksjonalitet og tilpasning. Den siste utviklingen inkluderer et oppdatert grensesnitt, innholdsoppdagelse og et helt nytt nivå av tilpasning og anbefaling, inkludert et utvidet kanalutvalg på Samsung TV Plus. I tillegg lar den innebygde Smart Hub deg koble til andre smarte enheter. Også for kameraer har TV-er høyhastighetsrespons (lavt inngangsforsinkelse) og 4K @ 144Hz1. Kompletter støttepakke for HDMI 2.1-standard på alle porter.

Kort sagt, 2022 Samsung Neo QLED-linjen garanterer den ultimate hjemmeunderholdningsopplevelsen.

Forhåndsbestillinger kan gjøres på Benelux fra 14. mars. Dette gjelder alle 55″+ Neo QLED-modeller og 55″ ramme.

1 4K @ 144Hz-funksjonen kan variere avhengig av modell. 4K @ 144Hz-funksjonalitet er kun tilgjengelig på 43 ″ / 50 QN9XB-modeller.