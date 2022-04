Samsung kunngjør to nye lydplanker for Neo QLED 8K-skjermfamilien

PARIS, 4. april (Benin News/EP) –

Samsung har annonsert lanseringen av to lydplanker på det koreanske markedet, HW-Q990B der HW-S800Bden siste, med en høyde på 28 mm og en tykkelse på 40 mm, er beregnet for følgende bruksområder Ultratynne premium-TVer.

Begge modellene er for fjernsyn. Samsung Neo QLED 8K, nylig introdusert av det koreanske selskapet, for å gi en surroundlydopplevelse.

På den ene siden kommuniserte Samsung gjennom en pressemelding at den mest avanserte modellen er lydplanken HW-Q990B, laget av metalliske materialer og at har en led-skjerm liten skjerm på forsiden for å manipulere enheten.

Når den er koblet til TV-en, kan lydplanken bruke opptil 22 kanaler totalt (16 lydplankekanaler og seks TV-kanaler).

I tillegg tilbyr den en 3D surroundlyd med høyttalere og 11:1:4 kanalsystem dolby atmosfæreakkurat som ham Symfoni Qsom kommer forhåndsinstallert og klarer å kombinere forskjellige lydkanaler for å gi en forsterket og oppslukende opplevelse.

Den kommer også med andre lydfunksjoner som romlig justering, teknologi som automatisk analyserer omgivelsene og gir en optimalisert lydopplevelse; og automatisk equalizersom bruker sensorer plassert i subwooferen for å gi en optimal opplevelse.

Den har en innebygd funksjon som lar deg koble lydplanken til en 2022 Samsung Family TV via WiFi, uten å bruke HDMI-kabel.

På den annen side modellen HW-S800B Det er en lydplanke som har en ultratynn 40 mm tykk og kompakt 38 ​​mm høy design.

Den er utstyrt med to toppmonterte høyttalere på venstre og høyre side og inkorporerer 3.1.2 kanaler for å nyte Dolby Atmos-surroundlydsystemet.

Den kan brukes med det nye utvalget av TV-er fra det koreanske merket og generere The Frame-estetikk uten å skille seg ut, og den er tilgjengelig i to farger, svart og hvit.

Til slutt har Samsung annonsert at fabrikkprisen på HW-Q990B-modellen er 1,89 millioner won (omtrent 1,5 millioner euro). 1400 euro å bytte), mens HW-S800B vil være tilgjengelig i Korea for 899 000 won (rundt 817 euro).

Foreløpig har det ikke sagt om det vil tilby disse lydplankene i andre markeder eller når de vil være tilgjengelige.