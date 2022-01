Samsung kunngjør utgivelsen av Galaxy S22 i februar, lovende ‘betydelig’ ultraversjon

Det sørkoreanske selskapet, som vet at det kan dra nytte av denne spenningen, har valgt en dropperkontakt til tross for mange lekkasjer. Vi har kompilert før .

Samsung vil snart lansere sin nye Galaxy S22-linje, du trenger ikke å være en markedsekspert for å vite at den inkluderer tre premium-enheter. Så sistnevnte har vært gjenstand for mange rykter i månedsvis.

Roh Tae-moon, sjef for Samsung og sjef for mobilavdelingen, plukket opp pennen for å kunngjøre på selskapets offisielle blogg at neste Galaxy Unbeat-arrangement vil finne sted i februar. Foreløpig er ingen dato annonsert.

Mannen husket også at merket kun har utviklet to produktvarianter: den største skjermsmarttelefonen for referanseserien og den medfølgende sammenleggbare smarttelefonen. Galaxy Z Fold Og Vend.

Utløsningen av Galaxy Note er ikke normal. Det er nå bekreftet at det ikke finnes noen etterfølger til denne serien. Imidlertid legger Rowe til at Moon-merket “Ikke glem opplevelsene du vil ha”, Spesielt med den populære S-pennen.