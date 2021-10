Samsung lanserer 980 Pro SSD optimalisert for PS5

Samsung la til en kjøleribbe til sin 980 Pro SSD for å gjøre den umiddelbart kompatibel med PS5.

Samsung inviterer deg til SSD -fest for PS5. Konsoll Sony åpnet nylig muligheten til å utvide lagringsplassen ved å installere M.2 NVMe SSD. Og det er Samsungs tur til å tilby en kompatibel modell, med tittelen 980 Pro utstyrt med en kjøleribbe. Enheten er designet for å passe inn i det dedikerte huset inne i konsollen.

Oppdaget av Kanten, 980 Pro eksisterte allerede uten den verdifulle kjølemodulen, men da var det nødvendig å installere en kjøpt fra en tredjepart. Sony anbefaler at du bare bruker M.2 SSD -er med kjøleribber. Målet er å holde temperaturen lav nok til å nå en tilstrekkelig hastighet.

Derfor ønsker Samsung å gjøre det enklere å installere SSD -en din ved å eliminere trinnet med å installere en kjøleribbe, selv om prosedyren for å integrere den i konsollen kan skremme noen.

Raskere enn nødvendig

La oss snakke hastighet: 980 Pro tilbyr en sekvensiell lesehastighet på 7000 MB / s og en sekvensiell skrivehastighet på 5100 MB / sek. Så vi ligger langt utover Sonys anbefalte lesning på 5500 MB / s.

For de som ønsker å bruke den andre steder, for eksempel på en PC, spesifiserer Samsung at maskinens dimensjoner er som følger: 24 mm x 80 mm x 8,6 mm. Men tillegg av kjøleribben etterlater liten tvil om målgruppen – Samsung ønsker tydeligvis å vinne favør av (noen) PS5 -eiere.

Priser og tilgjengelighet

980 Pro vil være tilgjengelig fra 29. oktober. Det forventes to versjoner: 1 TB for $ 249,99 og 2 TB for $ 449,99. Vi vet ikke de europeiske prisene ennå.

Sammenligne, Lexar tilbyr en mer konkurransedyktig modell og Seagate var et av de første merkene som lanserte en kompatibel modell, men den ble solgt litt dyrere.