Samsung lanserer UFS 4.0: Mot doble overføringshastigheter i smarttelefoner

Vanligvis vant til pressemeldinger på sin dedikerte side, utnytter Samsung Twitter og muligheten til å lage tråder å kunngjøre UFS 4.0. Den nye Universal Flash Storage-standarden, det vil si lagringsminne, vil erstatte UFS 3.1. Produksjonen starter i tredje kvartal 2022.

BREAKING: Samsung har utviklet bransjens høyeste ytelse Universal Flash Storage (UFS) 4.0 lagringsløsning, som har fått JEDEC® styregodkjenning. Hva er UFS 4.0 og hva betyr det for fremtidens lagring? Les videre for mer informasjon. pic.twitter.com/4Wxdu0J2PD —Samsung Semiconductor (@SamsungDSGlobal) 3. mai 2022

På Twitter-feeden sin kunngjør Samsung Semiconductors at de har oppnådd overføringshastigheter på opptil 23,2 GB/s, med en sekvensiell lesehastighet på 4200 MB/s og en sekvensiell skrivehastighet på 2800 MB/s som for tiden tilbys av UFS 3.1. Firmaet kunngjør at denne båndbreddegevinsten vil være spesielt egnet for ressurskrevende 5G-smarttelefoner, men også for alt relatert til utvidet virkelighet eller virtuell virkelighet. Det er heller ikke utelukket at denne typen chip vil bli brukt til fremtidig utvikling på bilsiden.

Men hastigheter er ikke alt. Dermed er det spesifisert at UFS 4.0-brikken måler maksimalt 11 x 13 x 1 mm. En relativt kompakt størrelse, men kan inneholde opptil 1 TB lagringsplass. En kapasitet ble nok en gang doblet sammenlignet med UFS 3.1.

Om produksjonen kommer godt i gang i år, spesifiserer ikke Samsung på noe tidspunkt hvem som blir de første produsentene som drar nytte av det. Da UFS 3.1 ble utgitt i 2021, var Asus et av de første selskapene som inkluderte det i sin ROG Phone 3. Med en produksjonsutgivelse planlagt på slutten av året, kan vi forestille oss at Galaxy S23-serien, men også 2023-flaggskipene fra merker som Xiaomi eller Oppo kan være de første som inkluderer denne nye brikken tidlig neste år.

