Samsung oppdaterer Galaxy Buds2 Pro og smart-TV-ene med forbedrede lydegenskaper

På slutten av sommeren har Samsung nettopp tilbudt en nyhet for sine trådløse hodetelefoner. En programvareoppdatering vil tillate Galaxy Buds 2 Pro-brukere og eiere av visse Samsungs smarte TV-er forbedrer lydegenskapene.

Samsung har nettopp annonsert utgivelsen av flere oppdateringer som forbedrer LE Audio-funksjonene til Galaxy Buds2 Pro og utvalgte Samsung Smart TV-er. disse nå Dra nytte av Bluetooth-teknologi.

En av de mest interessante aspektene ved LE Audio-plattformen til den nyeste Bluetooth 5.3-spesifikasjonen er inkluderingen av Auracast. Det er en genial måte å gjøre Bluetooth-enheter som telefoner og TV-er om til miniradiostasjoner som kan streame lyd via Bluetooth til et ubegrenset antall trådløse hodetelefoner og høyttalere i nærheten, uten å måtte utføre en Bluetooth-paring. OG Dette er akkurat funksjonen som Samsung vil bruke for å forbedre enhetene sine.

Les også – MicroLED TV: vi må vente lenge på å finne rimelige modeller

Galaxy Buds 2 pro drar nytte av Auracast, en Bluetooth-teknologi

Samsung har annonsert at de vil legge til Bluetooth LE Audio-basert Auracast til sine 8K Neo QLED og Micro LED TV-modeller som ble lansert i år. Med denne nye lydoverføringsteknologien, Galaxy Buds 2 pro-eiere vil kunne pare flere sett med øretelefoner med avanserte TV-er fra Samsung.

På denne måten vil flere brukere kunne lytte til TV-ens lyd trådløst samtidig, mens tidligere kun to trådløse hodetelefoner kunne pares med disse TV-ene. Merket advarer om at det maksimale antallet hodetelefoner du kan koble til kan variere, da det avhenger av «miljømessige omstendigheter» som avstand og hindringer.

Foreløpig vil bare 2023 Neo QLED 8K og 2023 Micro LED-TV-er bli oppdatert med den nye funksjonen. Det er ikke klart om eldre TV-er også vil dra nytte av teknologien, men Man ser for seg at bare fremtidige fjernsyn fra selskapet vil støtte det i fremtiden.

Listen over nye LE Audio-baserte funksjoner introdusert av Samsung inkluderer også 360° lydopptak, som gjør at Galaxy-smarttelefoner kan ta opp posisjonslyd til video uten å bruke ekstra maskinvare. Galaxy Book3-enheter vil dra nytte av forbedret ventetid, så medieforbruk og spillbruk vil bli kraftig forbedret med oppdateringen.