Samsung Pixby Update, Telecom News, Support for Indian English av ED Telecom

New Delhi: Sør-koreanske teknologiselskap Samsung kunngjorde på fredag ​​tillegg av indisk engelsk som en del av PixP3 3.0-oppdateringen for å gjøre det mer brukervennlig for indiske brukere.

Pixby kan nå forstå indiske navn, steder, forhold, innhold og oppskrifter. Det kan hjelpe brukere med mange ting gjennom dagen.

“Den siste oppdateringen for å støtte indisk engelsk i PixP 3.0 er et skritt i denne retningen,” sa Giridhar Jackie, seniordirektør og styreleder for Samsung R&D Bangalores taleundersøkelsesteam.

“Våre forskjellige team ved FoU-sentrene i Bangalore, Delhi og Noida har sørget for at vi inkluderer mange smaker av engelsk som snakkes i India,” la Zaki til.

Den nye versjonen av Pixby tar sikte på å kontrollere daglige scener med den nye og forbedrede indiske engelske inkarnasjonen.

Siden lanseringen i 2017 har Pixby utviklet seg fra en glimrende stemmeassistent for brukere til et åpent, skalerbart AI-operativsystem som er tilgjengelig hvor som helst, når som helst på mobile enheter, wearables og digitale enheter, sa selskapet.

Samsung har introdusert støtte for indisk engelsk som en del av PixP 3.0 for å forbedre brukeropplevelsen og gjøre PixP-funksjoner mer meningsfylte og miljøvennlige for indiske forbrukere.

Pixby med indisk engelsk støtte er for øyeblikket tilgjengelig på flaggskipet Galaxy S21-serien og den nylig lanserte Galaxy A52 og Galaxy A72 smarttelefonene.

Den indiske engelske versjonen vil snart være tilgjengelig på andre enheter, inkludert Galaxy Fold, Galaxy S20 Series og Galaxy Note 20 Series.