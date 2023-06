Samsung S23: Er bildene dine uskarpe? En løsning kommer snart

Etter måneder med stillhet har Samsung endelig annonsert at de er klar over problemet, og at en oppdatering vil fikse det. «Når du tester kameraegenskapene til S23 eller S23+, har du kanskje lagt merke til at området rundt motivet er litt uskarpt når du tar nærbilder. Faktisk har S23 og S23+s bakre vidvinkelkamera en lyssterk blenderåpning, som hjelper til med å ta bilder i mørket. Det svært synlige selektive fokuset gjør imidlertid bakgrunnen til bildene litt uskarp,” forklarer selskapet.

Dessverre er det ikke annonsert noen dato for utgivelsen av oppdateringen. Hvis du er bekymret, sjekk telefonens innstillinger for å se når en oppdatering er tilgjengelig. Inntil da, her er noen tips fra Samsung for å forbedre kvaliteten på skjermene dine: