Samsung-sjef dømt for ulovlig bruk av propofol

Arvingen og de facto-direktøren for Sør-Koreas Samsung ble tirsdag bøtelagt for ulovlig bruk av propofol, et kraftig bedøvelsesmiddel, rapporterte nyhetsbyrået Yonhap.

Lee Jae-yong, som er rangert som 238. blant verdens rikeste person ifølge Forbes rangering, har blitt bøtelagt med 70 millioner won (52.000 euro) av Seoul tingrett.

Han ble dømt for å ha tatt propofol flere ganger de siste årene ved en plastisk kirurgisk klinikk i Seoul.

Propofol brukes ofte som et bedøvelsesmiddel i kirurgi og intensivavdelinger, og tas noen ganger til rekreasjon som et bedøvelsesmiddel. Det var en overdose av dette produktet som markant forårsaket sangeren Michael Jacksons død i 2009.

Under rettssaken i begynnelsen av oktober sa Mr. Lees advokater at stoffet ble gitt til ham av medisinske årsaker.

bein”Beløpet som ble injisert var svært høyt, og arten av forbrytelsen som ble begått var ikke lett i lys av det sosiale ansvaret som ble utøvd av siktedeDet sa dommer Jang Yong-chae tirsdag da han avsa sin kjennelse.

Mr. Lee snakket ikke under tirsdagens høring, og nektet å svare på journalisters spørsmål.

Lee Jae-yong, 53, er visepresident for Samsung Electronics, verdens største produsent av smarttelefoner og minnebrikker.

Faktisk er han også personen som har båret fakkelen ved roret til konglomeratet siden faren Lee Kun Hee, gruppens globale take-off-ingeniør, trakk seg på grunn av helseproblemer. Patriarken døde i fjor.