Samsung slipper UFS 4.0 for å utnytte overføringshastigheter i smarttelefoner

På Twitter har Samsung nettopp annonsert slutten på utviklingen av den nye UFS 4.0-standarden. Takket være denne protokollen lover Samsung nesten doble overføringshastigheter, sammenlignet med de som tilbys av UFS 3.1. Produsenten nevner maksimalhastigheter på 4200 MB/s.

Med UFS 3.1 flash-minnebrikkerSamsung tilbød allerede spesielt høye lese- og skrivehastigheter i avanserte smarttelefoner som den galaktiske noten 20, med hastigheter på 2100 MB/s ved lesing og 1200 MB/s skriftlig. To år etter lanseringen av denne standarden, rykker Seoul-firmaet et hakk opp.

Faktisk har den sørkoreanske gigantens halvlederdivisjon nettopp annonsert på Twitter slutten på utviklingen av den nye UFS 4.0-standarden. Protokollen er navngitt av JEDEC (Joint Electronic Device Engineering Council) og lover hastigheter på 23,2 Gbps per kjørefelt, som er det dobbelte av hva UFS 3.1 kan tilby (med 11,6 Gb/s). Som Samsung påpeker, er denne mengden båndbredde perfekt for «5G-smarttelefoner krever store mengder databehandling og bør også tas i bruk i fremtidige bilapplikasjoner.» men også i utvidet og virtuell virkelighet.

Samsung øker overføringshastighetene med UFS 4.0

Ved å bruke Samsungs avanserte 7. generasjons V-NAND-teknologi, vil UFS 4.0 tilby Sekvensiell lesehastighet på opptil 4200 MB/s Y en sekvensiell skrivehastighet på opptil 2800 MB/s. Som produsenten forklarer, er denne ytelsen også ledsaget av en betydelig gevinst i energieffektivitet. Med god grunn vil UFS 4.0 tilby en sekvensiell lesehastighet på 6,0 MB/s per mA, eller en forbedring på 46 % i forhold til forrige generasjon. Nok til å la sluttbrukere få mest mulig ut av smarttelefonens batterilevetid.

Men det er ikke alt. Til dette må legges et betydelig fremskritt i miniatyriseringen av disse UFS 4.0-brikkene. Faktisk vil de være i form av en kompakt boks med en maksimal dimensjon på 11 mm x 13 mm x 1 mm. De vil være tilgjengelige i ulike kapasiteter, opptil maksimalt 1 TB.

Men når vil vi da kunne dra nytte av disse UFS 4.0-brikkene i smarttelefonene våre? Gode ​​nyheter her igjen, siden Samsung sier at masseproduksjonen skal starte i tredje kvartal 2022, hvis alt går bra. Med andre ord bør vi se de første enhetene og smarttelefonene utstyrt med UFS 4.0-brikker innen slutten av året eller tidlig i 2023 senest. Som en påminnelse, Samsung planlegger å begynne å produsere sine første 3nm-prosessorer snart. Også her er produksjonsstart beregnet til andre halvdel av 2022.