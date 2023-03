Samsung tilbyr mange kampanjetilbud for kjøp av Galaxy Z Fold4-smarttelefonen.

Med sitt originale sammenleggbare design og store frontskjerm er Samsung Galaxy Z Fold4 en smarttelefon som du må ha for elskere av høyteknologisk tilbehør. Hvis du velger å bestille denne enheten gjennom Samsung Shop, kan du benytte deg av flere tilbud. Frem til 31. mars, uavhengig av valgt modell, kan du benytte deg av rabatten på 100 euro. Hvis du ønsker å bytte inn den gamle telefonen din, får du også en innbyttebonus på 100 euro, umiddelbart trukket fra handlekurven. For alle bestillinger av Samsung Galaxy Z Fold4 plassert før 19. mars, er Samsung forpliktet til å gi deg en Samsung Galaxy Watch5 44 mm tilkoblet klokke. To versjoner av Samsungs sammenleggbare smarttelefon får en umiddelbar rabatt på 200 euro.. Regn med 1599 euro eller 1719 euro for å få Samsung Galaxy Z Fold4 med 256 GB eller 512 GB lagringsplass.