Samsung utvider den globale dekningen av Tizen OS med nye lisensavtaler – Samsung Newsroom UK

Lisensiert partner-smart-TV som kjører Tizen OS vil være tilgjengelig i år

Samsung vil samarbeide med ODM-selskaper[1] Ledende internasjonale selskaper som Atmaca, HKC og Tempo. Det vil tillate ikke-Samsung-smart-TVer med Tyson OS, et åpen kildekode-operativsystem for Samsung-smart-TVer. De nye Tizen TV-ene vil være tilgjengelige i Australia, Italia, New Zealand, Spania, Tyrkia og Storbritannia[2] Innen utgangen av dette året.

Lisensprogrammet for Tizen TV-plattformen ble introdusert på 2021 Samsung Developer Conference (SDC). Takket være lisensieringsprogrammet kan TV-er fra andre produsenter nå bruke Tizen OS sine smarte funksjoner og moderne brukergrensesnitt.

For en jevn implementering samarbeider Samsung med flere partnere om innholdslisensiering og maskinvareoppgraderinger. Dette samarbeidet lar andre TV-merker få tilgang til underholdningsverdenen som er eksklusiv for Samsung Smart-TVer. Samtidig får Tizen nå tilgang til tilbud fra et voksende partnerøkosystem. I tillegg til mange nyttige funksjoner tilbyr Tizen-plattformen med høy ytelse et veldig bredt spekter av internasjonale og nasjonale applikasjoner:

Samsung TV Plus Samsungs strømmeplattform hvor du kan nyte hundrevis av direktesendte kanaler, nyheter, underholdning, show og sport gratis.

Samsungs strømmeplattform hvor du kan nyte hundrevis av direktesendte kanaler, nyheter, underholdning, show og sport gratis. internasjonale søknader, Netflix, YouTube, Disney+, Prime Video, Apple TV+, Xbox-app for skyspill, …

Netflix, YouTube, Disney+, Prime Video, Apple TV+, Xbox-app for skyspill, … Nasjonale søknader, Eleven Sports, Telesat og snart RTBF Auvio,…

Siden den første versjonen i 2012, som ble utviklet av Samsung i samarbeid med Linux Foundation, har Tyson-operativsystemet vokst eksponentielt. For tiden eier rundt 200 millioner mennesker i 197 land en Samsung Smart TV med Tizen OS. Dette tallet vil øke ytterligere med den nye konsesjonsordningen.

«2022 er et viktig år for Dyson-operativsystemet,» sier Tony van Schijndal, seniormarkedssjef, TV og lyd, Samsung Benelux. » Vi feiret 10-årsjubileet for operativsystemet og ankomsten av de første smart-TV-ene med Tizen fra andre merker. Vi vil fortsette å utvide lisensieringsprogrammet og lansere Tizen OS og dets økosystem for merkevarer og produkter over hele verden. »

