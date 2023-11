Samsungs gigantiske støvsuger var «falsk»

Du har kanskje sett denne videoen som ble sendt på TikTok og delt på mange andre sosiale nettverk: En gigantisk Samsung-støvsuger trukket av en lastebil renser søppel fra en gate i Amsterdam…

Overraskende og veldig foreløpig gir mening Som vi sier i terminologi, snakker vi om en markedsføringskampanje som gir mening. Bortsett fra at denne hendelsesprosessen for øyeblikket ikke har funnet sted. Det er bare en enkel video produsert i datagenererte bilder.

en smidd På en måte, men helt antatt av merket: ideen bak denne kampanjen utviklet av det belgiske byrået til TBWA-gruppen og produksjonsstudioet Mojuice var å prise den «utrolige» kraften til Samsungs Bespoke Jet AI selvrensende støvsuger i stedet for å vekke diskusjon på sosiale nettverk.

Fjorten millioner visninger

Oppdraget oppnådd på dette nivået: fire dager etter sendingen har videoen allerede oppnådd nesten fjorten millioner visninger og 20 tusen nye følgere på TikTok, ifølge Maxime Barin.

Tydelig fornøyd med disse første resultatene, sier Samsung Benelux Home Appliances Marketing Manager «En ny måte å fortelle historier på.» «Anvendelse av CGI-teknologi (For datamaskingenererte bilder) Å bruke Bespoke Jet AI-teknologi var en reell utfordring, men som et ledende teknologimerke kunne vi ikke la en slik mulighet gå fra oss. Vi ønsket å prøve noe annerledes, vekke nysgjerrigheten til Internett-brukere og kombinere det ekte med det utrolige. Det fungerte tydeligvis«.

Selv om oppfinnelsen dateres tilbake til forrige århundre, nøler ikke Samsung med å beskrive det datamaskingenererte bildet som «Den store trenden for tiden«… La oss si at det absolutt er det, kombinert med den nye utviklingen innen generativ kunstig intelligens som vi nå bruker på alle måter. I likhet med Samsungs nye støvsuger kan vi satse på at flere og flere produkter vil bli merket som AI (eller IA i fransk) i nær fremtid.

