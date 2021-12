Samsungs nye skjermer leverer sublime HDR-spill med HDR10 +-støtte – Samsung Newsroom Belgium

HDR10+ åpner en ny æra for videospill

Samsung kunngjorde i dag at utvalgte 4K- og 8K-TV-er og spillmonitorer i 2022-serien vil være kompatible med HDR10+. Med den nye standarden innen spilling vil du nyte en oppslukende og ekstremt responsiv spillopplevelse. På CES 2022 vil flere spill debutere i 4K og 8K, drevet av NVIDIA GPUer.

“Å bringe den nye standarden til HDR10 + gaming er flott,” sa Johan Van Campenhout, produktsjef TV hos Samsung Benelux. “Standarden vil være tilgjengelig på Neo QLED 2022-serien, Q70-serien og selvfølgelig også på våre nye spillmonitorer. Alt du trenger å gjøre som gamer er å fortape deg i rike, realistiske bilder og de mest fantastiske bildene.”

Avansert HDR viser nøyaktig hva spillutviklere sikter mot

Den nye standarden, utviklet av HDR10 + Technologies LLC, gir spillutviklere verktøyene de trenger for å gi spillere en oppslukende og stabil HDR-spillopplevelse. Alt uten å måtte kalibrere manuelt for forskjellige skjermer. Dessuten spiller det ingen rolle om du spiller på en konsoll, PC eller en annen enhet.

Samsungs 2022-serie med spill-TVer og skjermer er HDR10+-kompatible. Med automatisk HDR-kalibrering får du akkurat den bildekvaliteten som spillutvikleren så for seg da han designet opptakene. Dermed drar spilleren fordel av en mest mulig responsiv og nøyaktig spillopplevelse.

Inntil nylig var dette kun mulig for filmer og TV-innhold, men nå kreves det ikke lenger manuelle innstillinger for å laste inn spill. Spillmotoren optimerer automatisk innhold i sanntid. Uansett hvor mørk skyggen er eller hvor lys en solrik strand er, vil du se de fineste detaljene, slik at du som spiller umiddelbart kan tilpasse deg enhver situasjon. Ved å sette skjermen til ekte referansemodus også, vil du nyte forbedrede farger og ikke lenger kaste bort tid på å justere spillinnstillingene.

Flere videospillselskaper, inkludert Sabre Interactive, vil vise frem sine HDR10+-titler på CES 2022.

“Vi er glade for å kunne innlede en ny æra av spillbildekvalitet,” å erklære Todd Hollenshead, redaksjonell leder for chez Sabre Interactive. «Med HDR10+ drar spillere i alle aldre nytte av revolusjonerende bilder og best mulig spillopplevelse. HDR10+-standarden setter listen svært høyt igjen. Vi er stolte over å være i forkant av å bringe den nye standarden på markedet med Redout 2, det raskeste 8K anti-gravity racingspillet noensinne, og Pinball FX, det digitale flipperspillets superlativ. “

Game Mechanic Studios presenterer HDR10+ på CES 2022 den nye tittelen «Happy Trails and the Kidnapped Princess».

HDR10+ erobrer verden

Den overlegne bildekvaliteten til HDR10+ oppnås ved å optimere lysstyrke og kontrast, enten scene for scene eller bilde for bilde, noe som resulterer i ekstremt nøyaktig fargegjengivelse.

HDR10+ ble introdusert for fire år siden og har blitt tatt i bruk av hele bransjen. Det er 128 partnere over hele verden og mer enn 4000 enheter som støtter standarden, inkludert TV-er, projektorer, smarttelefoner og nettbrett fra mer enn 28 produsenter. For innholdsskapere er det godt å vite at HDR10 + metadata også har en fleksibel referansetone og «kartleggingskurvedefinisjon». Dette lar deg vise nøyaktig de bildene du har i tankene for publikum.

Med drivere som lanseres en gang i 2022, vil HDR10+ være kompatibel med NVIDIA GeForce RTX 30 Series, RTX 20 Series og GTX 16 Series GPUer.

“Enten du spiller på en skjerm eller TV, ved å støtte den nye HDR10+-standarden, vil NVIDIA GeForce-spillere nyte en HDR-spillopplevelse uten sidestykke i klarhet, livlighet og stabilitet.” sa Vijay Sharma, direktør for produktadministrasjon i NVIDIA.

Møte i www.samsung.com for å lære om produktene og funksjonene som Samsung vil introdusere til verden på CES 2022.