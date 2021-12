Samsungs Star-smarttelefon kommer i salg på Amazon

Utvilsomt er dette allerede et av de beste tilbudene i det nye året. Samsung Galaxy S21 5G kommer i salg på Amazon. Dra nytte av dette utrolige tilbudet som tilbys i 2022!

Oppdag Samsung Galaxy S21 5G på Mega Promo

Det er også en av Samsungs smarttelefoner med best ytelse. For å angripe 2022 er Galaxy S21 5G for øyeblikket den største annonsen på Amazon. En eksepsjonell annonse som garanterer en magisk start på året.

Galaxy S21: Nyt megaannonsering på den kraftige Samsung-smarttelefonen

Samsung Galaxy S21 5G koster 685 euro i stedet for 755 euro på Amazon. 5G-kompatibel, optimal bildekvalitet, høyhastighetslading, Samsung Galaxy S21 5G er en førsteklasses smarttelefon:

Skjerm: 6,2 tommer AMOLED

Oppløsning: 2400 x 1080 piksler

Prosessor: CPU-hastighet Octa-core

Batterier: 4000 mAh

Operativsystem: Android 11

Kamera: Firefoldssensor med X3 optisk zoom

Kompatibel 5G

Sikkerhet: Fingeravtrykksensor

Det hele starter med dens 6,2-tommers AMOLED-skjerm, som tilbyr full HD + definisjon for å få mest mulig ut av smarttelefonen din. Med Android 11-operativsystemet kan du se favorittseriene og -filmene dine i HD-kvalitet på SVOD-plattformene dine som Netflix eller Amazon Prime. Og takket være kraften til Snapdragon 865-prosessoren, kan du spille favorittspillene dine som Fortnite eller Call of Duty Mobile utrolig enkelt.

Med sitt 4000 mAh batteri vil Samsung Galaxy S21 5G vare hele dagen uten å lade opp. Prosessoren er veldig kraftig, så Samsung S21 5G er den kraftigste og mest holdbare smarttelefonen i enhver galakse.

Nyt den beste bildekvaliteten takket være trippel fotosensorer og x3 optisk zoom. Kompatibel med 5G, ingenting kan stoppe Samsung Galaxy S21 5G lenger.

Finn ut om Galaxy S21 5G er på salg

Innhold designet og levert av Figaro Services. Redaksjonen til Le Figaro deltok ikke i produksjonen av denne artikkelen.

Noen lenker kan spores og en provisjon opprettes for Le Figaro. Prisene nevnt i denne artikkelen kan endres uten varsel.