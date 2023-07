Samtale med Adrien Touati medgründer manager.one

Velkommen til vår «135 gram»-podcast! I hver episode gir vi deg en engasjerende samtale med eksperter fra mobilutviklingsbransjen. Vi ønsker Adrien Touati velkommen, en talentfull gründer og skaper av mobilapplikasjoner som preget bransjen med sine flaggskipprosjekter.

Hovedutfordringene med å lage en «killer app» er å levere et unikt og overbevisende verditilbud, skille seg ut i et overfylt appmarked, tiltrekke og beholde brukere, levere en eksepsjonell brukeropplevelse, opprettholde optimal ytelse og tilpasse seg utviklingen. teknologi og endring. brukerens behov. Samtalen du er i ferd med å lytte til gir deg noen gode råd om hvordan du kan gå denne veien!

Adrien har en imponerende merittliste som mobilapputvikler. Han har jobbet med anerkjente selskaper som GoProd, hvor han bidro til utviklingen av gratis apper, og Prisma, hvor han tok med seg sin ekspertise til å skape innovative visuelle og teknologiske opplevelser. Han spilte også en nøkkelrolle i TéléLoisirs apputviklingsteam, og ga brukerne en unik opplevelse for TV-programguiden deres. Men Adriens historie slutter ikke der. Han gjorde også et bemerkelsesverdig inntog i fintech ved å lansere sin egen neobank, managerOne. Med sin varierte erfaring har Adrien fått en klar visjon om utvikling, innovasjon og brukeropplevelse, essensielle elementer for å gjennomføre en idé.

I denne podcasten deler Adrien sjenerøst sin forretningserfaring med fascinerende anekdoter og verdifulle råd. Han fremhever viktigheten av gjennomføring når det gjelder å bringe en idé ut i livet og tilbyr kraftige nøkkelfraser for å inspirere de som ønsker å lykkes i mobilutviklingsindustrien. Du vil finne ut hvordan Adrien overvant de tekniske og kreative utfordringene han møtte, samt leksjonene han lærte underveis. Diskuter hvordan et mobilutviklingsteam kan dyrke et miljø som bidrar til innovasjon samtidig som de opprettholder et strengt fokus på brukeropplevelsen.

Enten du er en ambisiøs mobilutvikler, en gründer eller bare lidenskapelig opptatt av teknologiverdenen, vil denne podcasten tillate deg å utforske bak kulissene for mobilutvikling og lære verdifull lærdom fra Adriens erfaring. Forbered deg på å dykke inn i den fascinerende verden av utvikling av mobilapper med Adrien Touati som din guide og lær hvordan du kan gjøre en idé til en vellykket virkelighet gjennom utførelse og innovasjon.

Bli med oss ​​for en inspirerende og styrkende samtale om «135 Grammes»!

135 Grammes-podcasten er tilgjengelig på plattformene: