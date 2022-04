Samuel Etienne tror ikke, Julian Leopers sender ham et lite slag

Ikonisk animatør » Spørsmål til en mester Over 30 år, Julianske spedalske Han dukker ikke opp i media uten å bli spurt om arbeidet hans med spillprogrammet. I mars i fjor, da han var på settet til «Chess Jordan», innrømmet han nå at han ikke hadde sett den nye versjonen av showet presentert av Samuel Etienne. » Jeg vil ikke være masochist. Det er sant at det påvirker meg. Dette er et prosjekt jeg kjenner godt til. Jeg fant spørsmålene til en mester. (…) Spørsmål til en mester, det er meg. Ferdig er ikke bra. Det er ikke bra. Men livet er sånn Han uttrykte tillit til Jordan de Lux.

Denne lørdagen, på TPMP People Gallery, nevnte verten spillet igjen, som fortsatt er et av PAFs mest varige. Han slo seg tilbake, etter sendingen av en scene med animasjonen hans, skisserte han den imponerende energien til Julian Leopers. » Du må kjøre et show fordi hvis han plukker opp en journalist som stiller spørsmål når han annonserer en melding «Den tidligere redaktøren bemerket, etterfulgt av Cyril Hanonas spaltist:» Som Samuel Etienne … Julian Leppers lot som han nikket og fortsatte sin anklage: Det er forskjellen mellom en journalist og en programleder. Du må sette stemningen når du gjør ting seriøst. Jeg har prøvd å gjøre akkurat det i tretti år. Og det var veldig vellykket «En kritikk er utvilsomt hjerteskjærende, noe som er helt forståelig, men dens passform er bare gyldig hvis animatøren endelig ser arbeidet til sin etterfølger.

Som en påminnelse var Julian Leopers den første programlederen av «Spørsmål til mesteren». En rolle han spilte fra 1994 til 2016 inntil den franske TV-ledelsen brått bestemte seg for å sparke ham. Han ble erstattet av Samuel Etienne, med ideen om å oppdatere planen. » Samtidig David Pujadas, ut, William Limerki, ut, Patrick Sebastien, ut, Gerard Holtz, ut, Georges Bernard, ut, det er alt, jeg sier det. Er det normalt, er det normalt… «Julian Leopers understreket i C8s studio denne lørdagen. » Jeg tror ikke dette vil skje med meg over natten på grunn av viljen til hvite over 50 år, tre diskrimineringer i en setning, som bestemte at det var en lovlig straff, det er komplisert. Kjønns-, rase- og aldersdiskriminering. Han fullførte.