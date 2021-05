Samuel Goldwin kjøper Norges ‘Tunnel’ – Hollywood Reporter

Samuel Goldwin filmer Paul Owen vinner amerikanske rettigheter for Norge katastrofefilm Dunnel.

Den klaustrofobiske thrilleren, som er satt i de mørke kjøpmennene til Norges fjellminer, har vist seg å være en sterk selger for TrustNordis, etter å ha signert avtaler med Signature Entertainment i Storbritannia og Irland for $ 4 millioner ($ 3,5 millioner), med Mongolo Media og Canada i nærvær av New Media og Canada.

I innstillingen av filmen kolliderte en lastebil med en tunnel i de iskalde norske fjellene, og fanget familier og turister på vei hjem til jul. Da redningsarbeidere kjempet for å hjelpe de som var fanget i mørket, tok tankbilen plutselig fyr. Resultatet er forvirring.

Produsert av John Einar Hagen og Einar Loftesness Gruvedrift For Nordisk-filmen. Nordisk ga ut filmen i Norge i desember i fjor, hvor den tjente 6,6 millioner (i et land på 5,4 millioner mennesker).

Med funksjoner Dark Woods (2003) og Er skjult (2009), Oi Smart, etablerte seg som regissør av lavbudsjettfilmer. Han blir med i et voksende team av lokale filmskapere, inkludert Tommy Virgola (Død Snø) Og Roar Udak (Bølge) – Dette bidro til å etablere Norge som en region for uavhengige thrillere.