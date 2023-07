Sande Advance: Deadly Revolution ble forlatt for 20 år siden og kommer endelig ut… for GBA

Lille Sande er tilbake i det 20 år gamle Game Boy Advance-spillet! WayForward og Limited Run Games er glade for å kunngjøre dette The Sande Advance: The Dangerous Revolution – oppfølgeren til det originale Sande-spillet – er tilbake i utvikling etter nesten tjue år på sidelinjen. Basert på den originale spillkoden fra tidlig på 2000-tallet, vil den tidligere kansellerte tittelen bli fullført og fysisk utgitt på en Game Boy Advance-kompatibel spillkassett.

Shantae Advance: Risky Revolution samler designteamet til Shantae-skaperen Erin Bozon, serieregissøren Matt Bozon og programmereren Michael Stragey, som bruker GBA-æraens utviklingsverktøy for å fullføre den håndholdte konsollopplevelsen som var forventet for mange år siden. Tidligere var Shantae Advance bare en uferdig demo: Risky Revolution vil bli utgitt som et fullstendig spill med alle frisyrene og magedansen som Shantae-fans har ventet på. Bosses og et lydspor komponert av den anerkjente komponisten Maddy Lim, i tillegg til en kampmodus for 4 spillere.

Ved å bygge bro mellom den originale Shantae (2002) og Shantae: Risky’s Revenge (2010), finner Shantae Advance: Risky Revolution Shantae som forsvarer Sequin Land fra et vridd nytt plot orkestrert av hennes nemesis, piraten Risky Boots. Ved å bruke en hemmelig underjordisk enhet er Risky i stand til å spinne og omorganisere kontinentet, kaste det ut i kaos og plyndre flere kystbyer. Heldigvis, ved å bruke denne teknologien og kunnskapen til relikviejegerne, kan spillere snu bordet til Risky, og gi Sande nye veier gjennom miljøene og en sjanse til å forpurre skurkens planer.