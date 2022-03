Sandra Bullock angrer på denne filmen: «Det gir ingen mening» | Teater

Etter nesten 40 år med å bo i Hollywood, annonserte Sandra Bullock nylig at hun vil dedikere seg til familielivet. Mulighet for ham til å kommentere skuespillerkarrieren som ble stoppet av oppturer og nedturer. I et intervju for TooFab avslørte skuespillerinnen navnet på filmen, og hun er veldig lei seg for skytingen.

Selv de mest kjente skuespillerne i denne verden har spilt i filmer som de angrer på. På spørsmål fra Daniel Radcliffe som en del av et intervju for TooFab, avslørte Sandra Bullock navnet på filmen hun aldri ville delta i: Speed ​​​​2. 1997-filmen er en oppfølger til «Speed». Han begynte sin karriere i Hollywood i 1994 med en kinematografijobb. På den tiden svarte skuespillerinnen Keenu på Reeves.

«Ingen mening»

Sandra Bullock sa etter hennes mening at historien til filmen ikke er klar. «Denne filmen har ingen mening. Jeg skammer meg fortsatt over det jeg gjorde, forklarte hun. Daniel Radcliffe i «The Secret of the Lost City» – en uttalelse som overrasket partneren hans. Han sa at han virkelig likte denne filmen i tenårene. «Ingen andre fan enn deg har kommet for å snakke med meg om dette,» la Sandra Bullock til.

Keanu Reeves har avvist planene om å filme en oppfølger til «Speed». «Den gangen kommenterte jeg ikke etter å ha lest manuset. Jeg ville virkelig jobbe med Sandra Bullock (…) og jeg ville ha Speed, men et cruiseskip? Jeg har ingenting imot de involverte artistene, men på det tidspunktet følte jeg at det ikke kom til å gjøre det, sa skuespilleren i desember i fjor. READ Alexia-Loroch Jobert svarer på at Claude anklager "Co-Landa"-produksjon for svindel (video)

En pause i karrieren

Så Sandra Bullock, som er på plakaten for den nye filmen «The Secret of the Lost City», annonserte i forrige uke at hun trekker seg fra karrieren. Grunnen? Hun ønsker å fokusere mer på familien sin. Jeg tar arbeidet mitt veldig seriøst når jeg er på jobb,» sa han i et intervju med Entertainment i kveld, og han ser på skuespillerkarrieren sin som en» 24/7 forpliktelse. «I dag vil jeg alltid være sammen med barna mine og familien min. ,» han la til.

