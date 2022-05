Sangeren Regin dør 92 år gammel: «Queen of the Night drar»

«Regin lot oss være i fred den 1. mai klokken 11:00.» I Paris-regionen, sa Rodkaz.

«Nattens dronning går: nedleggelse på grunn av lang og utmerket karriere», viser til en pressemelding skrevet av komiker Pierre Balmate, Regins nære venn gjennom mange år, på familiens forespørsel.

«Ut med discoballen sin og hans varme og betryggende hån», Regin «har fått verdensstjernene til å danse på nattklubbene sine i over 30 år», som fortsetter hans tale til AFP.

Sanger Renat, som skrev mange titler for ham, anså ham for å være den siste historiske representanten for fransk sang, spesielt kjent som «La Grande Sova», «Assuro», «Les Pitts Papierre» eller «Pachauli Chinchilla».

Han startet i den legendariske «Chez Régine» nær Champs-Elysées, og eide 22 nattklubber som fikk hans fornavn rundt om i verden.

Fornavnet hans «ble et symbol på gale netter til daggry, dansende på banen til siste øyeblikk», som refererer til Pierre Palmotts tale.

Regina Zylbergerg ble født 26. desember 1929 i Anderlecht (Belgia) av polske jødiske foreldre. I Ix-en-Provence, i 1941, slapp han deportasjon ved å takke ikke-jødiske franskmenn.

Gainesburgs «Les Pettitz Papiers» eller Frederick Bottens La Grande Sowa, men til og med Barbara, Sagan, Renault, Mark Lavoin eller Serge Lama, ble imponert over troverdigheten til denne lille jøden som var skjult under krigen og unngikk det så vidt. Glass Barbie Roundups, fortsatte uttalelsen.

Han har også dukket opp i et titalls filmer, inkludert Alain Joshuas «Jeu ​​de massacres», Claude Lelouchs «Robert et Robert» eller Claude Zidis «Les ripoux».

På 1960-tallet, etter å ha passert Olympia, sang hun i Carnegie Hall i New York, spesielt med Edith Piaf – og ble en av de sjeldne franske kvinnene som erobret USA. Han spilte også hovedrollen i Bobino.

«Det er min største glede å høre sangene våre fortsatt på femti år,» sa han til AFP i 2020.

«Jeg er stolt over at noe av det har blitt en Classic of Variety. (…) Min første jobb var diskotek. Å synge var lenge bare en hobby. Jeg føler den scenen er viktig i dag. I mitt liv», sa sangeren og forretningsmannen.