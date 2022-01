Sanitærpasshopp i Frankrike: Alt som endres denne lørdagen er her

I kjølvannet av nye protester fra de som er motstandere av enheten, vil titusenvis av helsepass måtte stenges på grunn av manglende påminnelse om anti-regjeringsvaksinen i Frankrike på lørdag, fristen fastsatt av regjeringen.

I teorien vil rundt 560 000 mennesker miste passet på lørdag, sa helsedepartementet til AFP fredag ​​kveld. Men det er vanskelig å fastslå det faktiske antallet. I mellomtiden hvis vi ekskluderer de smittede (noe som forlenger passet), ville rundt 15,9 millioner voksne ha fått en booster på lørdag, syv måneder etter forrige injeksjon. Å holde passet ditt er nå en nødvendig betingelse. Rundt 15,3 millioner av dem er trukket tilbake per torsdag, ifølge departementet. Men det betyr ikke at de resterende 560 000 vil miste passet på lørdag. Blant dem forklarte helseminister Oliver Warren onsdag at bruken av Dosandikovit forlenger gyldigheten av passet deres, som ennå ikke er kunngjort, og sa “det er et betydelig antall av de som presenterer infeksjonen”. I slutten av november kunngjorde regjeringen at ved å utvide tilbakekallingen til alle voksne, vil det være obligatorisk å utvide Helsepasset, som snart vil bli erstattet av Vaksinepasset. For de over 65 og de med infeksjoner, som har tilgang til tilbakekalling i september, er denne fristen 15. desember.

Ifølge Olivier Véran ga 98 % av de over 65 år sin stimulans syv måneder etter siste injeksjon. 15. februar øker fristen for å ta boosterdosen til fire måneder – ikke mer enn sju måneder – etter forrige injeksjon. I tillegg til antall passeringer er det mulig å telle de som motsetter seg apparatet på lørdag, mens delegatene vedtok et kontroversielt lovforslag om å gjøre helsepasset om til et vaksinepass i andrebehandlingen på lørdag. Natt med debatter fortsetter i Senatet. Som forrige lørdag er det planlagt demonstrasjoner i hele Frankrike. Etter Emmanuel Macrons erklæringer, bestemte den seg for å “advare” de som ikke var vaksinerte, med 105 200 demonstranter som ble talt av innenriksdepartementet over hele Frankrike sist lørdag, opp fra 25 500 fire ganger tidligere mobilisering på 18 500.