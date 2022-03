Sanksjoner mot Russland kan føre til nedskyting av den internasjonale romstasjonen

Vestlige sanksjoner innført mot Russland kan ødelegge den internasjonale romstasjonen, sa Dmitry Rogozin, sjef for den russiske romfartsorganisasjonen Roscosmos, lørdag og ba om å fjerne den.

Ifølge ham vil driften av de russiske skipene som forsyner ISS bli avbrutt av sanksjonene, og dermed påvirke det russiske segmentet av stasjonen, som blant annet tjener til å korrigere banestrukturen. Som et resultat kan det føre til at «ISS som veier 500 tonn til å sprute eller lande».

«Det russiske segmentet sørger for at stasjonens bane blir korrigert (gjennomsnittlig elleve ganger i året), inkludert for å unngå romrester,» sier Rogozin, som jevnlig legger ut sin støtte til militæret på sosiale medier. Russisk, engasjert i Ukraina.

Roscosmos-sjefen legger ut et kart over verden der stasjonen kan falle, og bemerker at Russland stort sett er trygt.

«Men befolkningen i andre land, spesielt de som ledes av krigens hunder (vestlendingene, red.anm.) bør tenke på prisen på sanksjoner mot Roscosmos,» skriver han, og kaller «gale» de som innførte disse sanksjonstiltakene. represalier. .

1. mars sa NASA at de jobber med løsninger for å holde stasjonen i bane uten hjelp fra Russland.

Mannskaper og forsyninger fraktes til dette segmentet med Soyuz-fartøyer og Progress-fraktskip. Mr. Rogozin forklarer imidlertid at utskytningsrampen som trengs for avgang av disse fartøyene har vært «under amerikanske sanksjoner siden 2021 og under EU og kanadiske sanksjoner siden 2022».

Roscosmos hevder å ha sendt appeller til sine amerikanske (NASA), kanadiske (ASC), europeiske (ESA) partnere «som krever opphevelse av ulovlige sanksjoner mot våre selskaper».

Romfart er et av de siste områdene i amerikansk-russisk samarbeid.

I begynnelsen av mars kunngjorde Roscosmos sin intensjon om å prioritere bygging av militære satellitter, på grunn av Russlands økende isolasjon fra konflikten i Ukraina.

Mr. Rogozin kunngjorde også at Moskva ikke lenger vil forsyne USA med de amerikanske Atlas- og Antares-rakettmotorene.

«La dem fly ut i verdensrommet på kosteskaftene sine,» sa han.

30. mars vil en astronaut, Mark Vande Hei, og to kosmonauter, Anton Chkaplerov og Pïotr Doubrov, returnere til jorden fra ISS, ombord i et Soyuz-romfartøy.