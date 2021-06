Sanner sier et skifte i Norges formuesskatt kan true veksten

Norges finansminister har advart om at et regjeringsskifte i det kommende valget vil øke formuesskatten, føre til kapitalflukt og true jobbskapingen i det rikeste landet i nord.

Jan Toure Sanner sa i et intervju at valget i september kan gjenspeile innsatsen fra den konservativledede koalisjonen for å kutte formuesskatten. Han sa at dette vil hindre investeringer for å skape nye inntektskilder som kan kompensere for nedgangen i oljeinntektene.

Den nordlige nasjonen er et av fem medlemmer av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling som fremdeles beskatter enkeltpersons nettoformue per 2019, hvorav den siste er tilgjengelig data, ned fra en topp på 12 i 1996. Opposisjonsarbeiderpartiet, som rangerer godt i meningsmålingene for å avslutte statsminister Erna Solbergs åtteårige periode, har lovet å øke formuesskatten.

“Det er sannsynligvis et par ting de røde og grønne partiene er enige om, som er større statskontroll og høyere skatter på det norske monarkiet,” sa Sanner. “I de kommende årene må vi legge bedre til rette for verdiskaping og jobbskaping i Norge. Da oljeinntektene vil bidra mindre, blir det veldig viktig å legge til rette for et sterkt og diversifisert norsk eierskap.”

Saner gjentok at Norge burde redusere sine utgifter til oljeformue, som har økt de siste årene, spesielt under pandemien.

Det oljerike landet gikk gjennom krisen bedre enn de fleste av sine velstående jevnaldrende ved å stole mer enn noen gang på sitt statlige velstandsfond på $ 1,4 billioner, det største i verden. Samtidig et regjeringsoppnevnt utvalg Han sa tidligere i år at nasjonen må øke skatteinntektene eller redusere velferdsutgiftene ettersom nedfall fra pandemien truer bærekraften i de offentlige finansene.

Statistisk sentralbyrå sa i sin nye prognose på fredag ​​at norske næringsinvesteringer sannsynligvis vil endre seg lite i år etter en nedgang på 6% i 2020, med neste års ekspansjonsprognose på 2,1%. I mars spådde den en sammentrekning på 2,2% i år og en utvidelse på 2,8% i 2022. Den sa også at arbeidsledigheten ikke ville komme tilbake “til det vi anser som et mer normalt nivå” før i 2023.

Formuesskatten “ser ut til å ha hatt en betydelig innvirkning på avgangsbeslutningen blant de som allerede har flyttet til utlandet,” ifølge en undersøkelse Blant de 400 rikeste nordmennene av det lokale konsulentselskapet NHHS, publisert forrige måned. Hun sa at det så ut til å være “en mye større risiko for flytting hvis formuesskatten skulle økes”.

Verdens Gang rapporterte det året at den norske skipsmilliardæren John Frederiksen (77) fikk kypriotisk statsborgerskap i 2006 etter at det ble “stadig vanskeligere” å unngå å betale norsk formuesskatt. Det gir ham andeler i selskaper som Frontline Ltd. Og SFL Corp. har en formue på 10,2 milliarder dollar, ifølge Bloomberg Billionaires Index.

Arbeiderpartiet har Løfte Økt skattesats til 1,1% på formue over 1,7 millioner kroner (203 000 dollar), sammenlignet med 0,85% nå på terskelen på 1,5 millioner kroner. Den høyere satsen vil bli satt til 1,3% for formue over 20 millioner kroner.

“Det er klart at en skatt på det norske monarkiet vil være et tema i valgkampen,” sa Sanner. Vi er nå på vei ut av krisen. Det er viktig å gjøre det lettere for flere å investere pengene sine på norske arbeidsplasser. ”

Ved hjelp av Stephen Trailware

(Legger til investerings- og arbeidsledighetsprognoser i syvende avsnitt.)