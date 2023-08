Mens de fleste kandidater for reality-TV-programmer går tilbake til anonymitet, er Nolwen Leroy og Emma Damas to navn etset i publikums sinn. Ofte presentert som rivaler under deres deltakelse i Star Academy, hva er det virkelige forholdet mellom de to unge kvinnene? «Det blir du», svarte tolken.

De var utvilsomt stjernene i den andre sesongen av Star Academy i 2002. Nolwen Leroy og Emma Doumas kjente sine ferdigheter, og bygde sterke bånd i slottet under eventyret. Imidlertid ble de noen ganger fremstilt som rivaler av produksjonen, som spilte på deres forskjellige personligheter for å vekke publikums interesse.

En fantastisk kunngjøring av Emma Doumas for Nolwen Leroy

I «det virkelige liv» i stedet for TV-apparater, sluttet de to unge kvinnene aldri å komme godt overens. Etter nylig å ha deltatt i programmet «Les Chemins de Travers» i France 3, der hun oppdaget Nolven, delte Emma Doumas noen ord som det ikke var tvil om:

En majones kanskje for «lyd» behov vi motsto og ga oss litt konkurranse.e».

Som om vi var to unge kvinner som riktignok var veldig forskjellige og ikke kunne la være å møte hverandre, til og med sjalu.. Sannheten er at jeg uendelig nyter skjønnheten til denne stemmen, å blande min med den gir meg alltid deilige frysninger! Takk til min kjære Nolven for dette vakre øyeblikket.

Når vil du si? Denne ekstravagante gjengivelsen av sangen «Evidence» gjorde alle middagsdeltakerne målløse. 20 år senere virker magien fortsatt:

Her er noen bilder av Emma Toumas identifisert på Instagram. Også her er medvirkning tydelig selv på den tiden:

Langt fra «rivaliseringen» etablert av produksjonen mellom dem for 20 år siden, kommer Nolven Leroy og Emma Damas godt overens mellom respekt og gjensidig beundring. Et spørsmål dukker uunngåelig opp for fans av de to sangerne: når vil et formelt samarbeid finne sted? En felles sang vil uten tvil ha sin lille effekt.