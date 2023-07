Sannheten om Jean-Pierre Bernads arv: «Det er sprøtt å finne et liv som dette for mennesker»

Alle sier at det ikke er røyk uten ild. Så når Lou Bernadt, datter av Jean-Pierre Bernadt, den berømte programlederen for TF1s 13 Hours, som døde av kreft i mars 2022, ryktes å ha vunnet en ekstraordinær jackpot, er det mange som tror det. Sannhet uten å bekrefte informasjon. Det er rundt 75 millioner euro, dyre biler og flere villaer i Sør-Frankrike og rundt Paris. For en alvorlig irriterende ung dame.

På Instagram, i historien, ønsket hun å gjøre ting riktig og avsløre sannheten sin. «En ting gjemte faren min millioner for meg, men nei. Jeg vet at faren min tjente godt, men hei, 75 millioner er mye, så nei!hun sier. Når det gjelder prestisjebiler er det heller ikke slik. «Vi hadde en TF1 firmabil og en ulisensiert bil […]. Jeg skal ikke klage på å ha en bil uten førerkort, det er greit, men ikke plutselig, vi har ikke en samling biler…» Når det gjelder husene i Warr og Evelines, heller ikke. «Å lage et liv som dette for folk og tro det du sier er galskap! Dette er galskap, dette er galskap, jeg kan ikke tro det!», Hun avslutter.