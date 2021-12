“Sannsynligvis” på Wood von Airt Boom

Vi forlot Wood Van Eart på en syvende plass i Rubik’s. Ett år etter den vellykkede gjennomføringen ønsket Antwerpen-beboeren å ta seg tid til å lade opp og tømme batteriene før han la nesen tilbake i styret. Pensjonisten har gjort jobben sin, og den olympiske co-mesteren er ivrig etter å engasjere seg i sin første kjærlighet: cyclo-cross. Sammen med treneren hans, Mark Lambert, 4. desember, da han skulle gjenoppta konkurransen i bomplogfeltene, sirklet de i rødt.

To måneder etter at Hell of the North kom ut av gjørmeskredet fra topp til tå, er Van Airt satt til å ta en ny dose gjørme denne lørdagen. Tilstanden er på plass da han lider av en mild forkjølelse da han ble forhindret fra å delta på Crystal Bike Festival (i en svært liten gruppe) onsdag kveld. Men treneren hans ønsker å være selvsikker. “Han kan komme tilbake igjen”, Mark Lamberts glapp oss.

Selv om ingen i Jumbo-Wisma ønsker å ta den minste risiko med våre landsmenn “Prioritetsveisesong”, Ideen om en ny helg uten konkurranse gledet ham ikke etter kanselleringen av korset i Antwerpen, som opprinnelig var planlagt til søndag.