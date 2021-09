Sarah Story vant 17. gull og ble Storbritannias mest suksessrike Paralympian

Plassering: Tokyo, Japan Datoer: 24. august-5. september Tid i Tokyo: BST +8 Dekning: Følg nettstedet Radio 5 Live og BBC Sport

Sarah Story vant sitt 17. paralympiske gull og ble den mest suksessrike paralympiske noensinne i Storbritannia.

43-åringen forsvarte kvinnenes C4-5-løpstittel for å gi ett gull til Mike Kenny, som har hatt sitt første gull siden London 2012.

Storbritannias Crystal Lane-Wright vant sølvmedaljen syv sekunder bak.

Det er en GB-to-to i C1-3-løpet for menn, Ben Watson vant sitt andre gull Finn Graham krever sølv i verste fall i Tokyo.

“Jeg er litt overveldet, og det føles som om det skjer med noen andre,” sa han til Channel 4.

“Jeg kan ikke forklare eller beregne noe om løpet, men det var flott å krysse linjen først.”

Historiens gull er tredje gang han konkurrerer i Paralympics, hans åttende siden han debuterte som 14 år gammel svømmer i Barcelona i 1992.

Han vant den individuelle oppgaven underveis før han tjente gull i prøveperioden for å bli Kennys rekord.

Story innehar nå totalt 28 paralympiske medaljer og har ikke vunnet noe annet enn gull siden debuten på Paralympics i Beijing i 2008.

Sarah Story og Lee Pearson vant begge gullmedaljer i Tokyo

Kjente forhold som gulvkrefter til temaet

Opprinnelig med regn og tett tåke i været som lignet på hjemmet hennes nær Manchester, var Story på pakken foran Lane-Wright.

Det britiske paret lot tyske Kerstin Brachendorf ta en pause mot den andre enden på seks runder, og 49-åringen tok en ledelse på 25 sekunder ved sjekkpunktet.

Hun strakte den fordelen over et halvt minutt, fremhevet historiens jaktmannskap og Lane-Wright var konstant ved rattet hennes.

Ettersom regnet fortsatt var kraftig, klarte de ikke å skyve brosjyren, og gapet åpnet seg på ytterligere 10 sekunder etter fire runder.

Men Lane-Wright slo med en rask nål foran jagerne og eksplosjonen hennes gjorde hele forskjellen.

Det var på dette tidspunktet den britiske duoen oppdaget et annet utstyr, Lane-Right og Story splitting.

Da hun krysset slottet på to timer, 21 minutter og 51 sekunder, blåste historien i jubel.

Nesten to minutter etter historiens slutt vant Marie Boulette fra Frankrike bronsen.

“Jeg vet ikke om det sank. Da det ble en matematisk mulighet ved å gjøre ytterligere tre arrangementer i Tokyo, var det noe alle snakket om fra Rio,” sa Story til BBC Radio 5 Live Paralympic breakfast.

“Men du kan ikke ta noe for gitt, selv om jeg vet at jeg har evnen til å tette hullet for Kerstin, føles ikke beina dine som de gjorde i tidskampen, deretter personlig jakt, så tenker du i dag er ikke min dag.

“Dette er også en av de situasjonene der jeg ikke vet om det vil synke når jeg kommer hjem, eller om noen måneder eller ikke.

“Jeg er så stolt, og jeg er så takknemlig for å ha dem rundt meg, for å ha et flott lag rundt meg og for å få et flott lag hjem.”

‘Hva skal Sarah gjøre?’

Lane-Wrights Silver endte på tredjeplass i Tokyo, og Story endte på andreplass i alle tre løpene.

35-åringen, som totalt har vunnet fem paralympiske medaljer, påpekte at dette var hans siste idrett og var godt klar over løpets historiske karakter.

“Dette er gullmedaljen din,” sa jeg. Ikke bekymre deg, jeg prøver ikke å ta det fra deg. ”

“Det er en del av historien nå. Og jeg har ingen bein, hun gikk så hardt. Det er lett å si nå at jeg ga det til henne, men hun vant den toppen og plassen.

“Gullmedaljer definerer det ikke bare, du bør også se henne som en profesjonell. Og selv om hun vant sølv i dag, er hun en av de beste utøverne vi noen gang har hatt.

“Jeg støtter det på samme måte og nå fordi jeg er på samme plattform.” Hva skal Sarah gjøre? “

Watson vant andreplassen i de første kampene

For sin andre paralympiske tittel i Tokyo vant Watson herrenes stevne kort tid etter at han krysset grensen mellom Story og Lane-Wright i kvinnestevnet.

For fem år siden, under Paralympics i Rio 2016, jobbet Watson ved et skrivebord som en chartret landmåler. Han deltok på en Talent ID -dag og avanserte raskt til 2021, og han var den doble paralympiske mesteren, og vant C3 -tidsforsøket for to dager siden.

32-åringen var i spissen fra start, og sammen med Graham og tre ganger medaljevinner i Tokyo, tilbakelagt Jaco van Goss 79,2 km i skyggen av Fuji-fjellet.

Men på fjerde runde gjorde Watson sitt trekk og tok ledelsen i mer enn et minutt på den gjenværende banen, som han aldri ville gi opp.

På den femte runden brøt Graham – sølvmedaljevinner bak Van Gogh i 3000 m individuell jakt på lekene – fra alle andre bortsett fra å bekrefte den britiske One -Two, og han var ett minutt og 20 sekunder bak laget – kamerat Watson .

Sju minutter etter at Watson vant, vant Frankrikes Alexandre Lloyd bronsen, mens Van Gaas tapte i den femte.

“Det var mentalt,” sa Watson til Channel 4.

“Jeg klager over regnet, men jeg liker racing og elsker det.

“Da jeg våknet i morges, hadde jeg et smil om munnen. Det hadde vært fint.”

Historiens liv i filmer

Sarah Bailey – den gang – vant tre gullmedaljer i svømming på Paralympics 1996 i Atlanta med medlemmer av Storbritannias lag.

Etter 16 -årsdagen i oktober 1993 stirret hun på klokken etter å ha slått sin egen rekord på 200 meter rygg med mer enn seks sekunder.

Sarah Story vant to sølv og en bronse i svømming på Paralympics 2004 i Athen

Beijing 2008 Sarah Story var den første paralympiske syklisten – hun vant to gull

Sarah Story vant sin første paralympiske road racing -tittel i London 2012

Sarah Story vant fire gullmedaljer i London 2012 Games

Rio 2016 er Sarah Stories første paralympiske som mor. Hun og mannen Barney ønsket datteren Louisa velkommen i 2013, og sønnen Charlie ankom i 2017