Saria Sato Bajracharya ’20 kalt Erasmus Mundus Scholar

Premie Sato Bajracharya ‘tjue har blitt akseptert i Erasmus Mundus Joint Master’s Program in Environmental Pollution and Toxicology (ECTPlus) med et fullfinansiert toårig Erasmus Mundus-stipend.

Programmet lar deg studere ved Universitetet i Bordeaux i Frankrike, Universitetet i Baskerland i Spania og Norsk institutt for vitenskap og teknologi i Norge. I løpet av sine semestre i Frankrike og Spania vil han ta grunnleggende kurs i forurensningens biogeokjemi, samt i akvatisk og terrestrisk økotoksikologi. Kursene vil også omfatte praktiske komponenter som miljødataanalyse, analytisk kjemi og miljørisikovurdering som vil hjelpe deg med å tilegne deg overførbare ferdigheter for en karriere innen miljøgift.

Sato Bajracharya, som ble uteksaminert i desember med en bachelorgrad i miljøvitenskap, sier at spesialiseringssporet hans vil fokusere på arktisk forurensning og toksikologi. Han vil tilbringe et år i Norge, inkludert den norske Svalbard-skjærgården, med feltarbeid for å lære om de biologiske konsekvensene av miljøforurensende stoffer på dyrelivet på høyere breddegrader.

Sato Bajracharya kommer fra Chiba, Japan og Kathmandu, Nepal. Han jobber for tiden med Cornelius Bird Lab ved Oregon State University for å studere atferdsmessige responser og mestringsmekanismer for kryssede topper i møte med uforutsigbare miljøendringer som redusert mat. “Selv om det kanskje ikke virker direkte relatert, tror jeg det er en generell sammenkobling mellom menneskeskapte klimaendringer og miljøforurensning, og deres økologiske og biologiske innvirkning på levende organismer,” sier han. “Jeg samarbeider også med et annet prosjekt som fokuserer på de fysiologiske effektene av blyforurensning på sangfugler. Jeg gleder meg til å overføre laboratorie- og feltferdigheter fra denne jobben for å hjelpe meg med å utføre min egen forskning om innvirkningen av miljøforurensende stoffer på fysiologien til arktiske dyreliv. “

I løpet av sin tid på CC tilbrakte Sato Bajracharya tre somre i samarbeid med Lynne Gratz i miljøstudieprogrammet som analyserer kvikksølvnivåer i urbane og terrestriske sangfugler. “Professor Gratz ga meg den første forskningsmuligheten som nå har gjort det mulig for meg å oppnå denne mastergraden,” sier han. “Det betyr mye for meg som første generasjons student, og jeg er takknemlig for din fortsatte støtte i løpet av min tid på Colorado College.”

Sato Bajracharya mottok Tashjian-Crecelius Women in Science Award fra Colorado College for å presentere sine funn på 2020 nordamerikansk møte i Society for Environmental Toxicology and Chemistry Conference. Han studerte i utlandet i Danmark, hvor han lærte om viktigheten av samspillet mellom lokale og globale forurensningsproblemer, samt klimaendringens rolle i å endre dannelsen og fordelingen av miljøforurensende stoffer. “Å vite de giftige og vedvarende effektene av disse forurensningene på følsomme økosystemer som Arktis, inspirerte meg til å følge den veien jeg valgte for min mastergrad,” sier han.

“Jeg gleder meg til å samhandle med akademikere fra hele verden mens jeg studerer i forskjellige deler av Europa og får førstehånds erfaring innen økotoksikologi. Etter å ha fullført programmet, ser jeg frem til å fortsette forskningen som økotoksikolog for dyreliv og til slutt bidra til ledelsesinnsats og politikk som er avgjørende ikke bare for bevaring av dyrelivet, men også for den generelle beskyttelsen og miljøsikkerheten. “, Sier han.