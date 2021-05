SAS lanserer norske flyreiser til USA etter 15 måneder

Scandinavian Airlines SAS nye levering er snart tilbake på flyet mellom New York … [+] Oslo, Norge. S.A.S.



Det er Scandinavian Airlines (SAS) Kunngjort Etter en pause på mer enn 15 måneder gjenopptok den ruten fra New York til Oslo. Direkteveien har vært stengt siden midten av mars i fjor, dagen etter at norsk statsminister Erna Solberg innførte tøffe anti-epidemiske tiltak i Norge.

Fra 3. juli vil Airbus 330 med 266 seter fly to ganger i uken. Tidlige avganger fra Newark lufthavn vil finne sted på torsdager og søndager, og kommer tilbake fra den norske hovedstaden på onsdager og lørdager. Den potensielle økningen i frekvens vil bli estimert kontinuerlig.

Ikke skynd deg og bestill billetter.

Norge er for øyeblikket stengt for turisme

Norge har strenge krav til innreise, inkludert forbud mot ikke-viktig innreise fra de fleste internasjonale destinasjoner. De fleste som kan få fritak, må bo på et isolert hotell i 10 dager ved ankomst til Norge.

Den nylige kunngjøringen om et vaksinasjonspass-system har gitt håp om at lemping av streng grensekontroll vil bli fulgt. Norge opererer under ett Fire faseplan Det er uklart når amerikanske reisende får komme tilbake til landet for turistformål, for å gjenåpne samfunnet, men uavhengig av vaksinasjonsstatus.

Etterspørselen etter familiebesøk og inventar vil øke

Til tross for denne situasjonen sa Kajdil Habjork, SAS-sjef i Norge, at det er en økende etterspørsel etter direkte service fra Norge for både passasjerer og gods: ”Mange gleder seg til å besøke familie og venner i USA, og våre kunder krever dette. bestemt rute. New York-ruten vil være viktig for norsk fiskeeksport. ”

Tjenesten Oslo til New York fullfører eksisterende SAS langdistanseflyvninger mellom USA og den danske hovedstaden København. SAS opererer flyreiser fra Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco og Washington til København.

Nytt terreng for atlantisk flyreise

En annen årsak til gjenopptakelsen av SAS direktefly før deregulering kan være relatert til endringer i langdistanselskaper som flyr over Atlanterhavet.

SAS håper å hente passasjerer frustrert over Norway Airs beslutning om å legge langdistanseruter inn i den foreslåtte forretningsmodellen etter gjenoppbygging.

Et team med Norwegian Air-grunnlegger og tidligere administrerende direktør J ன் rn Kjos vil prøve å etablere flyet godt i hodet på passasjerene før lanseringen av Norse Atlantic Airways.