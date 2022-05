Sasha Banks og Naomi: Flere detaljer om kontroversen!

I løpet av de siste dagene har Sasha Banks / Naomi-saken blitt et heftig debattert tema blant alle wrestling-fans. I dag gir Fightful oss flere avsløringer om denne saken, og spesielt om å kjenne til temperaturen i WWE-garderoben.

Fightful sier at han var i stand til å samle bevis fra mange WWE-teammedlemmer og talenter. En bryter bemerket at mange superstjerner ikke var fornøyde med måten WWE-mestere ble håndtert på, tag-lagtitler, damelag og bestillinger av kvinnelige superstjerner generelt. Til tross for alt dette har de fleste Fightful-folk enstemmig sagt at det ikke er normalt for deg å hoppe over et live-show du har planlagt.

Det mangeårige talentet sa at avgangen til Stone Gold Steve Austin i 2002 ikke skjedde fordi han dro lenge før det aktuelle showet begynte. En «talentfull bryter» i Fightfuls ord, hun ville ikke ha sett noe spesielt opprørende som førte til en så dramatisk avgang, men hun forstår skuffelsen.

Strålende snakkende superstjerner (WWE eller andre forbund) støtter enstemmig Sasha Banks og Naomi fordi de forstår frustrasjonen, men ikke går med på å forlate scenen midt i showet.

Mange mennesker utenfor WWE tok kontakt med Fightfull for å finne ut om det hadde blitt iscenesatt, men de innså snart at det ikke var det. En tidligere WWE-bryter forstår ikke denne situasjonen, men Sasha Banks og Naomi tror de har «ballene» til å gjøre det.

En bryter fra et annet forbund sa at han var overrasket over å se WWE-superstjerner forlate arenaen på denne måten av kreative årsaker, spesielt med lønnen som føderasjonen krever. Den generelle følelsen for mange intervjuere svinger mellom støtte til bryternes frustrasjon, men en misforståelse om å forlate scenen på denne måten.

En av de ansatte som ble intervjuet sa at selv om han ikke hadde noen positiv erfaring i Sasha-banker tidligere, kunne han forstå årsakene til frustrasjonen og utgangen. En annen person som er kjent med saken sa at WWE-rapporten var for å vise hverandre talent, men han tror det bidro til å legge noen ting på bordet og eliminere misforståelser.

Kampen viser at alle disse bevisene bare er prøver og ikke reflekterer hele garderoben eller superstjernene.

Bildekreditt: WWE