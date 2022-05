Sasha Banks og Naomi forlater WWE RAW

Det var WWE RAW i går kveld og du kan se resultatene her, dessverre gikk ikke alt som planlagt under showet.

I følge Fightful og PWInsider forlot Sasha Banks og Naomi scenen kort før showet, og overlot beltet til John Laurinitis og sa at de ikke følte seg beæret.

WWE ga ut en uttalelse fra PWInsider og Fightfuls Sean Ross.

«Da Sasha Banks og Naomi kom på scenen i ettermiddag, ble de fortalt at de skulle delta på Raw-hovedbegivenheten i kveld, mandag kveld.

Under sendingen gikk de inn på kontoret til John Larinides, president for WWE Talent Relations, med koffertene i hånden, og dro med beltene for tag-teammesterskapet på skrivebordet.

De sa at de ikke ble respektert som tagteam-mestere. Selv om de så på den åtte timer lange øvelsen og bygde opp kampen, sa de at de var flaue i ringen med sine to motstandere – til tross for at de hadde kamper med disse gutta tidligere, ikke noe problem.

Monday Night Raw er et TV-program med manus, hvis karakterer forventes å oppfylle vilkårene i kontraktene deres.

Vi beklager at vi ikke kan levere hovedarrangementet i kveld som annonsert.