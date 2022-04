Sasha, datteren til Barack Obama, dater sønnen til en amerikansk skuespiller

Ifølge Daily Mail er Sasha Obama, den 20 år gamle datteren til tidligere president Barack Obama, sammen med Clifton Powell Jr. Han er den 24 år gamle sønnen til den amerikanske skuespilleren Clifton Powell, mest kjent for sin rolle i filmen «Ray». Skrevet av Taylor Hackford.

Sasha og Clifton Powell Jr., en tidligere college-basketballspiller som for tiden jobber som bedriftsleder, begynte angivelig å se hverandre etter å ha flyttet til Los Angeles for å studere ved University of South California.



Han ble overført fra University of Michigan til USC i fjor høst, hvor han var student i to år.

Powell Jr. mottok et fireårig basketballstipend ved University of California i Santa Barbara, men byttet selskap i løpet av et år for å forfølge sin interesse for film. Han skal nå jobbe som forfatter/regissør.

Nyheten om Sashas nye kjærlighet kom bare dager etter at moren hennes, Michelle Obama, bekreftet at studenten hadde en kjæreste.

«De elsket Jonas-brødrene. Nå henter de voksne menn hjem,» fortalte den 58 år gamle tidligere førstedamen til The Ellen DeGeneres Show om døtrene Sasha og Malia tirsdag. Obama, 23 år gammel.

Malia har vært sammen med kjæresten Rory Farquharson siden hun møtte ham på Harvard i 2017.