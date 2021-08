Saturday Night Session 051: Sam Blackie beviser at hjemmeproduksjonen hans er like overbevisende som liveopptredenene til hans etterlengtede debut-EP-utgivelse.

Forfatter: Farrell Sweeney

Noen øyeblikk er mer hellige enn skole lørdag kveld og det daglige arbeidet. Dens betydning bør understrekes, og dermed fødselen av en funksjon dedikert til “å gjøre natten riktig”. Lørdag kveld økter (sosial distanse) er satt rundt spennende mikser for å starte festen. Nytt eller gammelt, hvert kapittel har en hjørnestein i enhet: de fungerer som det perfekte bakteppet for helgekampen.

Sam Blackie ser ikke ut til å sitte stille, og fansen hans har hatt godt av denne trenden i årevis. Imidlertid kan modellen, DJ -en og nå musikkprodusenten i år være en av de største når det kommer til den utgaven. Sam Blackie, hvis virkelige navn er Samantha Black, begynte å modellere i en tidlig alder og har blitt omtalt i kampanjer som spenner fra Nike og Guess til Super Dry og Playboy.

Etter å ha flyttet til Australia, ble hun forelsket i å grave og overtok raskt sitt liveshow. Han har fremført over 120 viser i året siden han fulgte Black Music og har derfor reist rundt i verden. Hennes stil er en kombinasjon av mange sub-sjangere fra dybde til teknologi til infusjon av stammeboliger. Showene hans var det perfekte lydsporet for en europeisk strandklubb eller forestilling ved bassenget, og nå har Black utvidet seg til musikkindustrien med et uendelig ønske om å skyve grensene for sine egne evner.

Black diskuterer å bli musikkprodusent, “ Jeg har alltid visst at det var neste fase, men jeg var så redd. Jeg spilte med Appleton i mange år. Min eks, Thomas Jack, lastet den ned til datamaskinen min for meg, og jeg fikk noen leksjoner. Jeg var forvirret om å gi ut remikser og småting. Til slutt begynte jeg å kommunisere med fantastiske produsenter gjennom årene for å utvikle produktet mitt … Det tok omtrent 4 år før jeg fant mitt nåværende team i Norge! ”

Fire år senere har Black bevist at hennes reise til å bli musikkprodusent er verdt ventetiden. Tidligere i år kunngjorde han at han ikke bare ville komme ut med sin første EP, men også introdusere sitt eget plateselskap som hjemmet for hans kommende utgivelser. I 2021 ga han ut sin første singel, “Too Late”, the energy-injected “body”, det emosjonelle Madeline Austin-samarbeidet “Paradise” og “No More”.

Nå hans første EP, Sommersolverv, Tusen takk for den siste og etterlengtede singelutgivelsen fra “La Nochi” -samlingen. Black, i likhet med DJ -settene hans, har laget fem sanger som tar lytterne til en rekke husmusikkproduksjoner. Hun har en bevist evne til å kombinere berusende sangere med konstant drivende slag. Selv om hver sang har en unik stil, vil alle fem finne et sømløst hjem på Black Live -sett.

Hele EP -en hans er nå utgitt via sine egne Stoppy Records, et annet hjem for Blacks fornyede musikalske fokus og ønske om å skyve grensene for dansemusikklandskapet. Svart har blitt et mål for kvinnelig empowerment sammenflettet med hennes egne musikalske ambisjoner, og den etiketten vil være et sted å gjøre dette til virkelighet.

Hun deler: “Jeg vil lene meg mer på kvinnebevegelsen og støtte kvinnelige produsenter og artister. Det er ikke langt fra mitt stilhus / tech house / stammehus jeg vil ikke signere noen eller spille meg selv!”

Black designet en times S for å feire House Music-feiringen, som inkluderte hans nye EP og stil. Lørdag kveld økt. Denne kombinasjonen fremhever Blacks ‘Xtrack EP -singler. På spørsmål om lørdagskvelden hennes ville forberede publikum, svarte Black: Alle mine nye sanger vil være en blanding av Technology House, Tribal House, Melody House og Voice House! Veldig livlig 🙂 ”

Utvalgt bilde: Matt Graham

Hva inspirerte deg til å produsere og gi ut original musikk etter å ha vært en vellykket modell og DJ lenge?

Jeg har alltig visst at det var neste fase, men jeg var så redd. Jeg spilte med Appleton i mange år. Min eks, Thomas Jack, lastet den ned til datamaskinen min for meg, og jeg fikk noen leksjoner. Jeg var forvirret om å gi ut remikser og småting. Til slutt begynte jeg å kommunisere med fantastiske produsenter gjennom årene for å utvikle produktet mitt … Det tok omtrent 4 år før jeg fant mitt nåværende team i Norge!

Kreativt, hva er forskjellene i humøret og handlingen din mot Dijen?

Dette er helt annerledes. DJing er så gøy fordi du går deg vill i sangjakten, oppdager ny fantastisk musikk, og deretter kompilerer den sammen og ser vibber / lyder og freestyle som følger med! Å forberede meg er veldig stressende og slitsomt, men hvis du endelig får en idé fra bakken, vil det vise seg å bli en veldig morsom og spennende kreativ utgivelse.

Kan du fortelle oss mer om visjonen din for Stobby Records?

Jeg vil støtte kvinnelige produsenter og artister som lener seg tungt på aspektet ved kvinnebevegelsen. Det strekker seg ikke så langt fra stilhuset mitt / tech -huset / stammehuset, men jeg vil at alle skal komme med sitt eget uttrykk. Jeg vil ikke signere noen eller spille meg selv!

Hvordan føles det å få din første EP endelig ut?

Jeg kan ikke beskrive spenningen og lettelsen! Jeg var nervøs først, men det forsvant veldig fort fordi jeg var så glad og stolt over å ha fullført det. Det har vært veldig lenge, og det er virkelig min største drøm.

Kan du fortelle oss mer om hobbyene dine utenfor musikk og hvem du er når du ikke står bak DJ -brettet?

Ærlig talt, jeg elsker baby. Jeg vil slappe av, slappe av med kløften min – Mochi, familien min, dra til stranden, spille tennis, gå på klasser, sov! Jeg er også en stor filmentusiast, så jeg liker å gå ut et par dager for å slappe av. Å reise er en stor hobby for meg, men det er sammenflettet med karrieren min, så nå synes jeg det er mer jobb!

Hvor er ditt favorittsted å opptre?

Mexico by har virkelig hjertet mitt. Jeg har opptrådt i mange land og byer, men det er definitivt en av mine favoritter. Jeg elsker Mykonos og Ibiza, Europe, Libra, jeg kan egentlig ikke velge, det er tøft!

Hva slags lørdagskveldsøkt vil forberede lytterne dine lørdag kveld?

Alle mine nye sanger vil være en blanding av Technology House, Tribal House, Melody House og Voice House! Veldig livlig 🙂

