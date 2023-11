Saudel Quick-Step: Dries Devenins blir sportsdirektør!

17 år i pelotonet kan ikke glemmes sånn. Bare spør Trice Devens. På Grand Piemonte feiret han sitt 950. løp og tok farvel med profesjonell sykling. I hvert fall som løper. Den 40 år gamle belgieren vil komme tilbake til tjeneste som sportsdirektør for World Tour- og Devo-lagene allerede på Southall Quick-Step.

Fra to går han over til fire hjul da han nå skal sitte i en lagbil for å veilede syklistene. «Jeg er så glad og stolt!» starter han i pressemeldingen. «Det er ikke lett å avslutte karrieren min, men jeg er heldig som har denne muligheten, jeg grep den med begge hender, og jeg vil takke alle her for deres tro. Familien min er glad og støttende, og de kan ikke vente å se meg i denne nye rollen.»

Fra lagsjefens ståsted er dette et logisk skritt. «Dryce har vært en viktig del av laget i alle disse årene, en person som bærer Wolfpack-ånden og vi er stolte av å kalle ham en venn,» forklarte Patrick Lefebvre. «Det vil være en ny utfordring for ham, men han elsker spillet, han er veldig lidenskapelig og vi er selvsikre og spente når vi begir oss ut på dette nye eventyret sammen.»

Den tidligere Wolfpack-veteranen vil derfor nyte et nytt kapittel i karrieren. Men det er ingen tvil om at han legger press på seg selv. «Det er mange talentfulle unge ryttere i dette laget. Jeg ønsker å hjelpe dem med å oppdage potensialet deres og gjøre betydelige fremskritt slik at de til slutt kommer inn på World Tour-laget. Jeg er spent på å være en del av begge lagene neste sesong. Jeg er starter denne nye veien og hva det vil si å være en sportsdirektør. Jeg lærer det.