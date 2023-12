Saudi-Arabia er «helt» imot å forlate fossilt brensel: «La dem gjøre det selv» | verden

«Exit» eller «limit» fra olje, gass og kull er kjernen i heftige diskusjoner på COP28, og de to alternativene vises for tiden i det første utkastet til hovedteksten som skal utgis på konferansen, i form av en «global gjennomgang» av Paris-avtalen fra 2015.

Men prins Bin Salman understreket at landet hans, verdens største oljeeksportør, «ikke er enig i det hele tatt», i et intervju utført i Riyadh med Bloomberg, som ble sendt mandag. «Jeg forsikrer deg om at ingen – og jeg snakker om regjeringer – tror dette.»