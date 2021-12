Saudi-Arabia GB (gratis 3): Hamilton blir med i Verstappen-prøven

Etter Louis Hamilton i to økter på fredag, var Max Verstappen raskest på den tredje gratis treningsøkten i Saudi Arabia Grand Prix på Jetta Circuit. Red Bull Rider klokket 1:28.100, og forbedret Hamiltons timing med nesten ett sekund dagen før.

Britene ble nummer to med en tid på to tideler raskere enn nederlenderne. Mercedes-sjåføren Pierre Casley og Nikita Masebin er imidlertid under etterforskning for alvorlig blokkering av fartsrunden hans. En fasebot for LH44 bør logisk dukke opp …

For tredje gang velger Sergio Perez (Red Bull) farger i Midtøsten. Igjen en AlphaTauri Bedre enn de andre, Denne gangen Yuki Sunoda, fjerde fem tiende. Japanerne er foran lagkameraten Pierre Casley. Etter det ser vi den siste sjåføren til den andre sjåføren, Valteri Potos (Mercedes).

Seventh and Eightth Round Ferraris av Charles LeClerk og Carlos Science. Estephan O’Connor (Alpint) og Lando Norris (McLaren) er på topp ti. Det skal bemerkes at den beste topphastigheten sies å være 325,4 km/t ved Kimi Rோikknen (Alfa Romeo).

Kvalifiseringsrunden til Saudi-Arabias Grand Prix starter klokken 18:00 belgisk tid i dag.