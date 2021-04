Saudi-Arabia slutter seg til andre olje- og gassgiganter om utslippsmål

Bolognese-sur-Mer, Frankrike: Angre av franske fiskefartøyer på grunn av forsinkelser med å skaffe lisenser for å fiske i britisk farvann, blir lastebiler som frakter fisk som landes i Storbritannia blokkert av brennende barrierer når de ankommer natt til det største sjømatforedlingssenteret i Europa .

Storbritannias handelsavtale etter EU-brexit med EU tillot blokkfiskerne å fortsette å fiske i britisk farvann, men bare når de hadde fått lisens.

Fiskere i Boulogne-sur-Mer sa at disse lisensene forventes å bli utstedt raskt, men i stedet venter fortsatt rundt 80 prosent av flåten i den nordlige Hauts-de-France-regionen, som kommer fra Storbritannias sørkyst.

Vi trodde det ville ta dager. “Etter fire måneder med knapt å gå fremover,” sa Bruno Margoul, som leder det viktigste fiskernes kooperativ i Boulogne-sur-Mer.

Dusinvis av fiskere setter fakler ved Boulogne-havna, og blokkerer lastebiler med barrierer fra trepaller og fat.

Barrieren ble løftet fredag, timer før EUs regulatorer godkjente 100 millioner euro (120,52 millioner dollar) i fransk bistand til landets fiskeindustri.

Den økonomiske støtten vil delvis kompensere fiskere hvis båter har vært inaktive på grunn av kvotekutt eller er forhindret i å få tilgang til Storbritannias farvann, samt fiskeforedlingsbedrifter som er skadet av forsyningskjeder som er blitt kvalt av byråkrati.

Fiskerne sa at mange båter som sliter med å få lisens ikke var i stand til å møte britisk etterspørsel etter elektroniske data som viser at de fisket i Storbritannias farvann i de fem årene som ledet til Storbritannias folkeavstemning i 2016 om medlemskap i EU.

Den britiske regjeringen Department of Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) sa at Storbritannia har opprettholdt en bevisbasert tilnærming til å lisensiere EU-skip ved hjelp av informasjon fra EU-kommisjonen.

DEFRA sa at protesten var uberettiget, og at den hadde reist bekymring overfor franske myndigheter.

Den franske regjeringen sa at de vil øke hastigheten på arbeidet med å løse lisensspørsmålet og oppfordret EU-kommisjonen til å sikre at Storbritannia håndhever avtalen.

Fiskere i Nord-Frankrike sier at levebrødene deres avhenger av tilgang til britisk farvann, der de jakter makrell, egg, blekksprut og andre arter. I mellomtiden er britiske fiskere avhengige av tilgang til EU-markeder for å selge sine produkter.

Omtrent to tredjedeler av fisken som landes fra Storbritannia eksporteres til kontinentet. Storbritannias utgang fra banen i EU på slutten av en overgang etter Brexit tidlig i år førte til en rotete sammenbrudd i forsyningskjeder, som hadde blitt vant til å se skotske kamskjell og langoustiner i franske butikker en dag etter at de var høstet .

Margol sa at halvparten av Hauts-de-France-flåten stort sett hadde vært bundet i havnen i år fordi de ikke hadde klart å nå britiske farvann. “Det er ikke verdt å gå til sjøen for å tape penger,” sa Margul.