Saudiarabiske konkurransemyndigheter godkjenner Microsofts oppkjøp av Activision Blizzard

Dette er et nytt skritt på veien mot ankomsten av Activision Blizzard i hendene på Microsoft. Kunngjort tidligere i år, ser overtakelsestilbudet ut til å gå bra med denne søndagens kunngjøring. Denne kommer til oss fra en enkel tweet fra GAC ​​(General Competition Authority) i kongeriket Saudi-Arabia.

تعلن #الهيئة_العامة_للمنافسة عن عدم ممانعتها من إتمام عملية التركز الاقتصادي بين:

-مايكروسوفت كوربوريشن

-أكتيفيجن بليزارد إنك pic.twitter.com/lo5scC3F7k — الهيئة العامة للمنافسة (@SaudiGAC) 21. august 2022

Den generelle konkurransemyndigheten i Kongeriket Saudi-Arabia erklærer at den ikke er imot fullføringen av den økonomiske konsentrasjonsprosessen mellom:

-Microsoft Corporation

– Activision Blizzard, Inc.

Foreløpig ser det ut til at Microsoft holder seg til sin utvidede tidsplan på nesten et og et halvt år. I April, Activision Blizzard-aksjonærene validerte faktisk prosjektetsom forventes ferdigstilt innen utgangen av første halvår 2023.

Noen snublesteiner kan imidlertid fortsatt plage Phil Spencers prosjekter. Andre konkurransemyndigheter har ennå ikke tatt stilling til oppkjøpet, en prosedyre som kan ta flere måneder. USAs FTC (Federal Trade Commission) studerer fortsatt prosjektet. Den europeiske union, Storbritannia, Brasil og andre land må også overføre sine beslutninger.

Samtidig dukker det menneskelige spørsmålet opp jevnlig. Activision Blizzard ble for noen måneder siden gjenstand for anklager rettet selv mot lederne. Aksjonærene har også krevd å publisere en årlig rapport om mulige trakasseringssituasjoner. Emnet er spesielt sett etter de siste årenes nyheter rundt studien.

Likevel, kjøperen fortsatt forsikret for noen måneder siden ha selvtillit. Dette nye trinnet vil absolutt berolige Microsoft i denne posisjonen, i påvente av andre lignende kunngjøringer.