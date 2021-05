Saul ‘Canolo’ Alvarez og Billy Joe Sanders slepte etter å rynke pannen foran verdensmessige kamp Boksenyheter

Billy Joe Sanders pekte på Saul ‘Canolo’ Alvarez som bagvaskelse under den første ansiktsløftningen onsdag kveld, og fikk dem til å splitte seg.

De møtes i World Super Middleweight Title Coordination Fight som skal holdes lørdag kveld i Dallas Cowboys-hjemmet i Texas – Canelos WBA- og WBC-belter og Sanders ’WBO-tittel er i fare.

Sanders ‘far ropte til Canelo under et ansikt til ansikt-intervju: “Ung mann, du møter svikt i øynene.”

Bilde:

Canalo og Sanders delte seg etter hvert som fiendtligheten økte



Sanders sa til Canelo: “Du har aldri vært i ringen med noen som meg. Du har aldri sett noen med dette hjertet.”

Da spenningen økte, svarte Canelo på engelsk: “Du kommer til å se.”

Da meksikaneren ble stoppet av treneren Eddie Rhinoceros, gjentok Sanders til ham: “Gå bort.”

Bilde:

Canelo og Sanders møtes i en super mellomvekt tittelkoordineringskamp



Feiden eskalerte denne uken etter krangel på hotellet mellom de respektive lagene, med Canelo som ropte et svar.

Sanders møtte ikke opp til ukens første møte før 24 timer, mens Canelo stilte alene i en mediebekreftelse, mens de seilte om dimensjonene på ringen de ville møte.

“Ringen er ikke et problem,” sa Sanders etter at han endelig sluttet å kjempe og truet med å fly hjem. “dunk finger.”

Canello har tidligere sagt: “Jeg bryr meg ikke om størrelsen på ringen, jeg skal bare dit og gjøre jobben min.

“Det er ikke den eneste unnskyldningen han hadde. Han hadde mange unnskyldninger.”

Bilde:

Tyson Fury har kommet for å støtte Billy Joe Sanders



I mellomtiden kom Tyson Fury til Texas for å støtte sin venn Sanders og sa til Matchrooms YouTube-kanal: «Jeg er 100 prosent trygg på at han vil slå ham.

“Han vil gi ham en bokseleksjon, slå ham opp og stoppe ham i 11. eller 12. runde.

“Jeg har aldri vært optimistisk om noe i livet mitt.”

Bilde:

Sanders gjorde narr av Canelo da de møttes



Saunders tapte på 30, med sin tidligere verdensmester Callum Smith, som tidligere hadde en perfekt rekord, og prøvde å erstatte Canelo i desember.

“Denne kampen handler om hjernen,” sa Sanders. “Det handler ikke om kraft, muskler eller evner, det er hjernen og spillplanen som kan utføre spillplanen.

“Jeg pusser på ideer fordi jeg vet hva som skjer i hodet og tankene mine, fordi det jeg har gjort i livet mitt er av vilje og vil vinne, og den dagen jeg mister det, vil jeg ikke ta på meg et par hansker igjen.

Bilde:

Sanders WBO Champion, 30 ikke ute



“Jeg kan bare kontrollere det jeg har kontroll over, ikke av meg selv, ikke være ute av ringen. Det kommer til å bli en stor kamp. Det er noe jeg har ønsket meg i årevis, det er endelig landet. Det er mye risiko til begge deler. Liker jeg fansen vår? Ja, jeg ville ikke bekymret meg hvis kampen ble overført til den meksikanske grensen.

“Jeg har min egen måte å nærme meg kampen på, og det vil være Canelo, som har gjort dette nesten 60 ganger. Jeg kommer dit så godt jeg kan, og det er alt jeg kan kontrollere.

“Jeg var baklengs før, jeg var en fighter før, dette er ikke en ny posisjon, men jeg er med en bedre motstander denne gangen.

Bilde:

Canello er rangert som nr. 1 fighter i verden



“Hvis jeg drar dit og vinner, skal jeg ikke løpe og si” aldri mer “. Jeg skal kjempe mot ham igjen, jeg skal kjempe med hvem som helst, hvor som helst, det er bra for boksing. Noen ganger når det gjelder underdogs, jeg refererer ikke bare her, fordi det gir mer plattform for å se spillet.

“Jeg er på toppen av treet og gjør alt som amatør. Jeg hadde 30 kamper, jeg var ubeseiret, jeg vant hver tittel, verdensmesteren med to vekter – natten jeg kan lene meg tilbake og si at jeg er på toppen av bunken som kjemper med pundet-kongen. “