Scania leverer 66 tonns elektrisk lastebil til Norge

Vi har skrevet om det mange ganger Ekstra lange elektriske lastebiler Skåne. Et annet kjøretøy av denne typen ble levert, denne gangen til Norge, for å frakte kalk med full vekt 66 tonnSparer atmosfæren fra å brenne 60 000 liter diesel per år.

Verdel fikk utlevert kjøretøyet så langt som til Trondheim i Nord-Norge. Verdalskalk AS tar kalkstein fra et nærliggende steinbrudd. For å frakte kalken må den fraktes til en havn som ligger omtrent ti kilometer unna. Rundturen mellom steinbruddet og havnen er på ca 20 kilometer.

Lastebilen er en del av Scanias pilotprogram for partnerskap, som utvikler transportløsninger i samarbeid med kunder, som ennå ikke er introdusert på markedet. For rundt et år siden, da en 64-tonns lastebil ble overlevert til den svenske kjemikalieleverandøren Vibox, rapporterte vi at det svenske datterselskapet Draton utviklet kjøretøy med en totalvekt på over 60 tonn. Denne treakslede trekkvognen har kjørt mellom Piteå og Skellefteå siden den gang. Senere ble tre 74-tonns kjøretøy levert til to gruveselskaper i Nord-Sverige. I fjor sommer ble en tømmertransportbil levert til Norden. Det er rapportert at vekt opptil 80 tonn er tillatt på private veier.

Verdalskalks elektriske lastebil er nå det første kjøretøyet fra dette prosjektet som er tatt i bruk i Norge. «Norge er en pioner innen klimavennlige transportløsninger og jeg er sikker på at vi vil levere flere kjøretøyer dit med vårt Pilot Partner-konsept,» sa Scanias administrerende direktør Pilot Partner Toni Sandberg.

På reisen mellom steinbruddet og havnen skal kjøretøyet frakte rundt 120.000 tonn kalk i året. En sammenlignbar dieselbil forbrukte 58 800 liter drivstoff per år og slapp ut 156 tonn CO2. Scania har ennå ikke offentliggjort hvor mye strøm den elektriske lastebilen trenger.

Da det ble kjent at det var en mulighet til å bruke en elektrisk lastebil fra et partnerskapspilotprosjekt i Norge, sa Mr. Det er naturlig å kontakte Verdelskalk. Som Rune Wuttudal, Scania-selger i Norge, sier: «Verdalskalk har alltid vært utfordret til å finne gode transportløsninger, og alternative løsninger for å redusere utslipp har vært på agendaen i årevis. »

Dette unike kjøretøyet vedlikeholdes på Norsk Scania verksted i Werdal. Mekanikerne tilbrakte nylig tid på Scania-fabrikken for tilleggsopplæring for å sette seg inn i produktet og anskaffe nødvendig utstyr. Verkstedet ligger praktisk til på kjøretøyets daglige rute, som går fra E6 i retning havnen.

Ni batteripakker med en total kapasitet på 300 kWh er installert i P 45 B6X2/4NB, som er det offisielle modellnavnet som andre Scania-lastebiler. Kjøretøyet lades med en maksimal effekt på 130 kW på en spesialdesignet ladestasjon ved havnen. Det elektriske drevet leverer 450 kW og 3500 Nm dreiemoment til bakakselen via en sekstrinns girkasse. Traktoren veier ti tonn, ett tonn mer enn en sammenlignbar dieselbil. Tilhengeren veier 12,7 tonn og semitraileren 8,3 tonn, med en total tomvekt på 31 tonn. Selv om Scania hevder de kan oppnå en «teknisk bruttovekt» på 74 tonn, begrenser registreringen kjøretøyet til 66 tonn.

– Vi er veldig stolte over å være pionerer på dette feltet, sier Ketil Agnes fra Verdalskalk. «Å ha det nye kjøretøyet i bruk betyr mindre støy og en annen positiv opplevelse for beboerne langs vår 20 km lange transittrute.

