SCHOTTEL betaler Brevik Ferrieselskaps første helelektriske ferge – gCaptain

Pressemelding – Den tyske fremdriftseksperten SCHOTTEL har levert de viktigste fremdriftsenhetene for den 42 meter lange fergen til Holland Shipyards Group, basert i Nederland. Den nylig lanserte “Sandøy” er den første helelektriske fergen for norsk operatør Brevik Fergeselskap utstyrt med to propeller fra SCHOTTEL RudderPropellers. Den vil operere i farvannet i Eidangerfjorden, sørøst-Norge, og vil forbinde Brevik med Sandøya og Bjørkøya.

Marco Hogendorn, kommersiell direktør i Holland Shipyards Group: “Vi har fått dyp erfaring med plug-in hybridskip som bare er elektrisk drevet. Hvert fartøy er unikt og har sine egne krav. Vi er glade for å samarbeide med pålitelige partnere, som SCHOTTEL, som gir oss utstyr av høy kvalitet, som oppfyller standardene vi har satt som et rom. “

Fullstendig elektrisk og utslippsfri

Hovedtrykket for “Sandøy” består av to Roret til SCHOTTEL SRP type 150 L (375 kW hver) drevet av høyeffektive PEM-motorer. Løpehjul er designet for tung drift og er derfor utstyrt med frekvensstyrt planetstyringsutstyr og tannhjulstyring. Azimuth-løpehjul har en 1,2 m viftediameter og den høyeffektive SCHOTTEL VarioDuct SDV45-dysen. Dette gjør at skipet kan holde sin plass mot sterke sidevind og seile fritt i et svært effektivt område. Designet av Holland Shipyards Group, vil det nye fartøyet være helt utslippsfritt og være batteridrevet (1.300 kWh).

Skipet, som var 42 meter langt og 11 meter bredt, hadde plass til opptil nittiåtte infanterister i tillegg til seksten biler. Den nye fergen vil være klar til bruk i 2021.

Om Dutch Shipyards Group

Holland Shipyards Group ble grunnlagt i 1981 og spesialiserer seg i å designe og bygge ferger, slepebåter, arbeidsbåter, bulldozere og private fartøy samt lasteskip og innkvartering. Videre er reparasjoner og overføringer en viktig del av den årlige virksomheten. Gruppen har tre meter på Workendam (National League), Hardinxfield Gesendam (National League) og Flushing (National League).